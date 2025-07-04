新疆亞歐商貿博會 簽約金額逾4179億人民幣
2025（中國新疆）亞歐商品貿易博覽會2日舉行成果新聞發布會，本屆商博會簽約經貿合作項目365個，簽約金額4179.24億元（人民幣，下同）。
中新社報導，新疆商務廳黨組書記、2025（中國）亞歐商品貿易博覽會組委會秘書長李軒介紹，本屆商博會共吸引50個國家和地區的企業參展參會。除傳統周邊國家外，來自東南亞、非洲及拉美等地區的參展商數量顯著增長，特別是衣索比亞、 尚比亞、科摩羅、塞內加爾等非盟成員國首次參展。
本屆商博會還舉行了中國（新疆）自由貿易試驗區高質量發展招商推介會暨東西部自由貿易試驗區產業合作對接活動，助推新疆自貿區建設取得實效。
李軒表示，這是新疆自貿區成立以來舉辦的首次產業對接活動，共簽約19個項目，簽約金額27.11億元，涵蓋先進裝備、商貿物流、新材料、農副產品加工、電子信息技術等領域。新聞發布會會公布，今年前5月，新疆自貿區新設立企業14435家，總數達40748家。
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