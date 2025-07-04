陸上半年對外發展 新開國際貨運航線117條

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會航空物流分會2日發布數據顯示，截至6月30日，今年大陸全國共新開117條國際貨運航線，每周增加往返航班超過233個。

中新社報導，今年上半年新開的國際貨運航線，航向結構以亞洲和歐洲為主。其中，亞洲航線54條，歐洲航線45條，北美洲航線12條，南美航線2條，大洋洲航線2條，非洲航線2條。共涉及42家航空公司，其中包括15家國內航司。貨物結構以跨境電商貨物、電子產品、汽車配件、機械設備、生鮮貨物、特色農產品、服裝為主。

該分會日前發布的《2024-2025年全國新開貨運航線分析報告》顯示，中國航空貨運供給不斷加大，保障能力提升，航空物流市場需求保持高位增長。據不完全統計，2024年1月1日至2025年4月30日，共新開國際貨運航線243條，航線網絡覆蓋全球六大洲。

中國物流與採購聯合會有關負責人表示，中國航線網絡加速擴大，不斷密織國際航線網絡。目前正形成以京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大世界級機場群為核心的航空貨運通道，暢達東南亞、東北亞市場，通達歐美澳等區域的航空貨運網絡正逐步完善，對產業鏈供應鏈穩定的支撐作用日益凸顯。

另，阿聯酋航空1日宣布開通杜拜往返深圳的每日直飛客運航線。深圳成為繼北京、上海、廣州之後，阿聯酋航空在中國內地布局的第四個戰略門戶。

此前，阿聯酋航空在中國內地每日運營五個航班，包括每天各兩班往返上海和北京，以及每天一班往返廣州。隨著深圳航點的加入，自7月1日起，阿聯酋航空在迪拜與中國內地之間連通的內地門戶城市增加至四個。

物流 航線 阿聯酋

延伸閱讀

16歲進牛津…深圳學霸奪國際數學獎 成中國第一人

山東艦7•3訪香港 專家：震懾「一些圖謀不軌的勢力」

中國大陸大學認可名冊10年來首異動 廣州暨大正式除名

我教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案

相關新聞

陸首座海水漂浮式光電投用

中國石化青島煉化全海水環境漂浮式光伏（太陽能）項目建成投用，這是中國首個實現工業運行的全海水環境漂浮式光伏項目，與前期投...

陸上半年對外發展 新開國際貨運航線117條

中國物流與採購聯合會航空物流分會2日發布數據顯示，截至6月30日，今年大陸全國共新開117條國際貨運航線，每周增加往返航...

新疆亞歐商貿博會 簽約金額逾4179億人民幣

2025（中國新疆）亞歐商品貿易博覽會2日舉行成果新聞發布會，本屆商博會簽約經貿合作項目365個，簽約金額4179.24...

陸「電力超市」 試行不間斷交易

大陸推動全國統一電力市場建設邁出關鍵一步。6月底，中國南方區域電力市場啟動連續結算試運行，從之前只是按周、按月等短期開展...

陸工信部：依法依規整治太陽能光電產業無序競爭 加速淘汰落後產能

大陸太陽能光電業低價競爭與產能過剩隱憂持續，大陸工信部部長李樂成3日強調，要依法依規、綜合整治產業無序競爭，推動技術創新...

美國、越南貿易協議影響大陸商品？陸外交部、商務部均回應了

美國總統川普表示與越南達成貿易協議，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅、轉運貨物將支付40%關稅。越南將對美國完全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。