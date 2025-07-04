陸上半年對外發展 新開國際貨運航線117條

中國物流與採購聯合會航空物流分會2日發布數據顯示，截至6月30日，今年大陸全國共新開117條國際貨運航線，每周增加往返航班超過233個。

中新社報導，今年上半年新開的國際貨運航線，航向結構以亞洲和歐洲為主。其中，亞洲航線54條，歐洲航線45條，北美洲航線12條，南美航線2條，大洋洲航線2條，非洲航線2條。共涉及42家航空公司，其中包括15家國內航司。貨物結構以跨境電商貨物、電子產品、汽車配件、機械設備、生鮮貨物、特色農產品、服裝為主。

該分會日前發布的《2024-2025年全國新開貨運航線分析報告》顯示，中國航空貨運供給不斷加大，保障能力提升，航空物流市場需求保持高位增長。據不完全統計，2024年1月1日至2025年4月30日，共新開國際貨運航線243條，航線網絡覆蓋全球六大洲。

中國物流與採購聯合會有關負責人表示，中國航線網絡加速擴大，不斷密織國際航線網絡。目前正形成以京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大世界級機場群為核心的航空貨運通道，暢達東南亞、東北亞市場，通達歐美澳等區域的航空貨運網絡正逐步完善，對產業鏈供應鏈穩定的支撐作用日益凸顯。

另，阿聯酋航空1日宣布開通杜拜往返深圳的每日直飛客運航線。深圳成為繼北京、上海、廣州之後，阿聯酋航空在中國內地布局的第四個戰略門戶。

此前，阿聯酋航空在中國內地每日運營五個航班，包括每天各兩班往返上海和北京，以及每天一班往返廣州。隨著深圳航點的加入，自7月1日起，阿聯酋航空在迪拜與中國內地之間連通的內地門戶城市增加至四個。