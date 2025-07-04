聽新聞
0:00 / 0:00

陸首座海水漂浮式光電投用

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國石化青島煉化全海水環境漂浮式光伏（太陽能）項目建成投用，這是中國首個實現工業運行的全海水環境漂浮式光伏項目，與前期投用的樁基式水面光伏聯動，成為目前中國石化規模最大的水面光伏電站。

中新社報導，上述整體項目年發綠電1670萬千瓦時（度），可降低二氧化碳排放1.4萬噸，相當於多植樹75萬株。

該漂浮式光伏電站所在水域與海域聯通，利用海水表面空間發電。項目位於青島煉化氫能「產研加」示範園內，具有零排放、效率高、成本低等優勢，占地面積約60000平方米，裝機容量7.5兆瓦，通過光伏板隨潮汐同步升降設計縮短板體與水面距離，最大限度藉助海水散熱，通過冷卻效應提高發電效率5%至8%。 　　

此前，青島煉化已建成中國首座碳中和加氫站與全國首個工廠化海水制氫項目，水面光伏項目的全面建成投用形成「光伏製綠電、綠電製綠氫」的新能源產業格局，為綠氫煉化、綠氫交通產業奠定了資源基礎。下一步，青島煉化將再拓展建設23兆瓦漂浮式光伏項目。

碳排放

延伸閱讀

【重磅快評】山林剃光頭 「邱市長」會比陳其邁更震怒？

和山光電場危家園 柯志恩和民團籲政府全面盤點案場

高雄大樹光電濫墾山林 環團籲光電案應補做能源政策環評

高雄光電開發破壞國土 環團盼加強審核

相關新聞

陸首座海水漂浮式光電投用

中國石化青島煉化全海水環境漂浮式光伏（太陽能）項目建成投用，這是中國首個實現工業運行的全海水環境漂浮式光伏項目，與前期投...

陸上半年對外發展 新開國際貨運航線117條

中國物流與採購聯合會航空物流分會2日發布數據顯示，截至6月30日，今年大陸全國共新開117條國際貨運航線，每周增加往返航...

新疆亞歐商貿博會 簽約金額逾4179億人民幣

2025（中國新疆）亞歐商品貿易博覽會2日舉行成果新聞發布會，本屆商博會簽約經貿合作項目365個，簽約金額4179.24...

陸「電力超市」 試行不間斷交易

大陸推動全國統一電力市場建設邁出關鍵一步。6月底，中國南方區域電力市場啟動連續結算試運行，從之前只是按周、按月等短期開展...

陸工信部：依法依規整治太陽能光電產業無序競爭 加速淘汰落後產能

大陸太陽能光電業低價競爭與產能過剩隱憂持續，大陸工信部部長李樂成3日強調，要依法依規、綜合整治產業無序競爭，推動技術創新...

美國、越南貿易協議影響大陸商品？陸外交部、商務部均回應了

美國總統川普表示與越南達成貿易協議，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅、轉運貨物將支付40%關稅。越南將對美國完全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。