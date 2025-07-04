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陸首座海水漂浮式光電投用
中國石化青島煉化全海水環境漂浮式光伏（太陽能）項目建成投用，這是中國首個實現工業運行的全海水環境漂浮式光伏項目，與前期投用的樁基式水面光伏聯動，成為目前中國石化規模最大的水面光伏電站。
中新社報導，上述整體項目年發綠電1670萬千瓦時（度），可降低二氧化碳排放1.4萬噸，相當於多植樹75萬株。
該漂浮式光伏電站所在水域與海域聯通，利用海水表面空間發電。項目位於青島煉化氫能「產研加」示範園內，具有零排放、效率高、成本低等優勢，占地面積約60000平方米，裝機容量7.5兆瓦，通過光伏板隨潮汐同步升降設計縮短板體與水面距離，最大限度藉助海水散熱，通過冷卻效應提高發電效率5%至8%。
此前，青島煉化已建成中國首座碳中和加氫站與全國首個工廠化海水制氫項目，水面光伏項目的全面建成投用形成「光伏製綠電、綠電製綠氫」的新能源產業格局，為綠氫煉化、綠氫交通產業奠定了資源基礎。下一步，青島煉化將再拓展建設23兆瓦漂浮式光伏項目。
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