快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

聽新聞
0:00 / 0:00

美國、越南貿易協議影響大陸商品？陸外交部、商務部均回應了

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。美聯社資料照
大陸外交部發言人毛寧。美聯社資料照

美國總統川普表示與越南達成貿易協議，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅、轉運貨物將支付40%關稅。越南將對美國完全開放其貿易市場。大陸外交部發言人毛寧3日在記者會上被外媒記者問到此事時，問是否「將影響一些經過越南的中國商品」，毛寧僅回應，「有關談判和協議不應針對或損害第三方的利益」。

環球網3日報導，毛寧主持3日的大陸外交部例行記者會上，會上有外媒記者提問稱，「美國和越南達成了一項貿易協議，該協議的一部分將意味著對越南出口到美國的商品徵收20%的關稅，對任何被認為是通過該國運輸的商品徵收40%的關稅。因此，這將影響一些經過越南的中國商品。中方對此有何評論？」

毛寧回應，「中方一貫主張各方通過平等對話，協商解決經貿分歧，同時有關談判和協議不應針對或損害第三方的利益。」

另外在大陸商務部3日下午的記者會上，有記者也就美國與越南達成貿易協議一事提問。大陸商務部新聞發言人何咏前回應，美國對全球貿易夥伴加徵所謂「對等關稅」，是典型的單邊霸凌做法，中方一直堅決反對。

對於美越貿易協議，何咏前指，「中方注意到相關情況，正在開展評估。中方的立場是一貫的，我們樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為手段達成交易。如果出現這樣的情況，中方將堅決予以反制，維護自身正當權益。」

毛寧 美國 越南

延伸閱讀

美越協議轉口商品稅率40% 陸不滿犧牲利益：堅決反制

美越達成貿易協議 財經專家示警台灣兩產業：挫咧蛋！

美藉貿易協議圍堵中企 越南成首例、台灣恐步上後塵

川普拍板越南關稅新制！儒鴻、聚陽喊訂單穩了 不再延單觀望

相關新聞

中韓「產供鏈熱線會議」 關注陸方稀有金屬、稀土出口管制

南韓產業通商資源部、大陸商務部3日在首爾舉行第3次「產供鏈熱線會議」，雙方就促進兩國間供應鏈穩定事宜進行討論，韓方就陸方...

防未成年人暑假沉迷 騰訊、網易遊戲設7、8月只能玩27小時

暑假到了，為防治小孩沉迷於電玩遊戲，騰訊3日發布《騰訊遊戲2025年暑期未成年人保護專項行動》，上線全新功能「遊戲臨時開...

美國、越南貿易協議影響大陸商品？陸外交部、商務部均回應了

美國總統川普表示與越南達成貿易協議，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅、轉運貨物將支付40%關稅。越南將對美國完全...

美傳撤銷對陸EDA出口限制 有陸企證實收到海外企業通知

隨著美國政府傳出取消對大陸銷售晶片設計軟體的出口許可要求，西門子（Siemens AG）、新思科技（Synopsys）和...

五一、端午假期效應減退…財新6月服務業PMI降至50.6

大陸受五一連假和端午假期效應減退等因素影響，6月大陸服務業擴張速度放緩。7月3日公布的6月財新中國通用服務業經營活動指數...

華為、螞蟻AI醫療大進擊 結盟醫院推動病理大模型、名醫分身應用

大陸科技巨頭華為、螞蟻等持續加碼布局AI醫療，推動病理大模型與名醫AI分身落地應用，助攻偏鄉就醫。同時，科大訊飛、百川、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。