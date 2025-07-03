美國、越南貿易協議影響大陸商品？陸外交部、商務部均回應了

美國總統川普表示與越南達成貿易協議，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅、轉運貨物將支付40%關稅。越南將對美國完全開放其貿易市場。大陸外交部發言人毛寧3日在記者會上被外媒記者問到此事時，問是否「將影響一些經過越南的中國商品」，毛寧僅回應，「有關談判和協議不應針對或損害第三方的利益」。

環球網3日報導，毛寧主持3日的大陸外交部例行記者會上，會上有外媒記者提問稱，「美國和越南達成了一項貿易協議，該協議的一部分將意味著對越南出口到美國的商品徵收20%的關稅，對任何被認為是通過該國運輸的商品徵收40%的關稅。因此，這將影響一些經過越南的中國商品。中方對此有何評論？」

毛寧回應，「中方一貫主張各方通過平等對話，協商解決經貿分歧，同時有關談判和協議不應針對或損害第三方的利益。」

另外在大陸商務部3日下午的記者會上，有記者也就美國與越南達成貿易協議一事提問。大陸商務部新聞發言人何咏前回應，美國對全球貿易夥伴加徵所謂「對等關稅」，是典型的單邊霸凌做法，中方一直堅決反對。

對於美越貿易協議，何咏前指，「中方注意到相關情況，正在開展評估。中方的立場是一貫的，我們樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為手段達成交易。如果出現這樣的情況，中方將堅決予以反制，維護自身正當權益。」