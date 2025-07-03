防未成年人暑假沉迷 騰訊、網易遊戲設7、8月只能玩27小時

暑假到了，為防治小孩沉迷於電玩遊戲，騰訊3日發布《騰訊遊戲2025年暑期未成年人保護專項行動》，上線全新功能「遊戲臨時開關」以及「家長自助下發人臉識別」，稱滿足家長「場景化管控需求」。騰訊遊戲和網易遊戲並發布未成年人遊戲限玩日曆，算起來，整個暑假能玩電玩的時間不能超過27小時。

在遊戲臨時開關方面，適用場景為當家長希望對自己的帳號臨時做遊戲時長限制時，如臨時放鬆、親子共享遊戲時段，即可使用該功能，靈活設置單次遊戲時長，如15分鐘、1小時等，超時後，該帳號將自動強制下線。該功能的覆蓋範圍是騰訊在大陸營運的電腦線上遊戲、手機遊戲、微信小遊戲和QQ小遊戲。

至於「家長自助下發人臉識別」功能，適用場景為當家長希望管控自己名下遊戲帳號且不易被孩子發現時，可以使用本功能，直接下發人臉識別，防止孩子冒用家長帳號登錄遊戲。

家長驗證身分後，可使用「人臉券」，為自己身分證名下近3個月內有過登錄記錄的遊戲帳號自助下發人臉識別。當此部分遊戲帳號在「非未成年人遊戲時段」登錄遊戲，將強制進行人臉驗證，僅身分證本人通過人臉驗證才可進入遊戲，驗證失敗或拒絕驗證將無法進入遊戲。該功能覆蓋範圍為騰訊在大陸營運的電腦線上遊戲和手機遊戲。