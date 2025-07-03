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防未成年人暑假沉迷 騰訊、網易遊戲設7、8月只能玩27小時

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸網路巨頭騰訊。路透
中國大陸網路巨頭騰訊。路透

暑假到了，為防治小孩沉迷於電玩遊戲，騰訊3日發布《騰訊遊戲2025年暑期未成年人保護專項行動》，上線全新功能「遊戲臨時開關」以及「家長自助下發人臉識別」，稱滿足家長「場景化管控需求」。騰訊遊戲和網易遊戲並發布未成年人遊戲限玩日曆，算起來，整個暑假能玩電玩的時間不能超過27小時。

在遊戲臨時開關方面，適用場景為當家長希望對自己的帳號臨時做遊戲時長限制時，如臨時放鬆、親子共享遊戲時段，即可使用該功能，靈活設置單次遊戲時長，如15分鐘、1小時等，超時後，該帳號將自動強制下線。該功能的覆蓋範圍是騰訊在大陸營運的電腦線上遊戲、手機遊戲、微信小遊戲和QQ小遊戲。

至於「家長自助下發人臉識別」功能，適用場景為當家長希望管控自己名下遊戲帳號且不易被孩子發現時，可以使用本功能，直接下發人臉識別，防止孩子冒用家長帳號登錄遊戲。

家長驗證身分後，可使用「人臉券」，為自己身分證名下近3個月內有過登錄記錄的遊戲帳號自助下發人臉識別。當此部分遊戲帳號在「非未成年人遊戲時段」登錄遊戲，將強制進行人臉驗證，僅身分證本人通過人臉驗證才可進入遊戲，驗證失敗或拒絕驗證將無法進入遊戲。該功能覆蓋範圍為騰訊在大陸營運的電腦線上遊戲和手機遊戲。

網易遊戲和騰訊遊戲也相繼發布暑期「未成年人遊戲限玩日曆」。騰訊遊戲未成年人暑期限玩日曆為7月1日至8月31日，未成年玩家可以在每周五、六、日的20:00-21:00體驗遊戲，整個假期總計時長不超過27小時；網易發布的「網易遊戲2025暑期限玩日曆」，規定暑假期間未成年玩家可體驗遊戲不超過27小時，與騰訊遊戲相同。

騰訊遊戲未成年人暑期限玩日曆為7月1日至8月31日，未成年玩家可以在每週五、六、日的20:00-21:00體驗遊戲，整個假期總計時長不超過27小時。（圖／取自瀟湘晨報）
騰訊遊戲未成年人暑期限玩日曆為7月1日至8月31日，未成年玩家可以在每週五、六、日的20:00-21:00體驗遊戲，整個假期總計時長不超過27小時。（圖／取自瀟湘晨報）

未成年 身分證 騰訊

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