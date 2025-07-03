中韓「產供鏈熱線會議」 關注陸方稀有金屬、稀土出口管制

南韓產業通商資源部、大陸商務部3日在首爾舉行第3次「產供鏈熱線會議」，雙方就促進兩國間供應鏈穩定事宜進行討論，韓方就陸方加強稀有金屬、稀土等品目出口管制後的供應鏈動態進行評估，並請求大陸官方對韓企順暢採購關鍵物資予以關注和配合。

韓聯社3日報導，南韓產業部通商協力局局長金鐘喆，與大陸商務部亞洲司司長王立平，分別作為雙方首席代表出席會議。雙方在會上對陸方加強稀有金屬、稀土等品目出口管制後的供應鏈動態進行評估，並就如何穩定維護韓中供應鏈體系交換意見。

韓方在會上請求大陸政府，對韓企順暢採購關鍵物資予以關注和配合。此外，為營造有利於韓企的穩定、可預測的營商環境，雙方還就陸方今年下半年舉辦政策說明會一事進行協商。

報導指出，「產供鏈熱線會議」是兩國為加強穩鏈合作而建立的政府間協商機制，首次會議於2023年12月在首爾舉行，第2次會議去年11月在大陸江蘇鹽城市召開。

此外，韓中外交部在2日於首爾舉行司局級會議，就10月底在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）相關合作方案進行商討。南韓外交部東北亞及中央亞局局長姜英信和大陸外交部亞洲司司長劉勁松出席會議。

雙方商定以APEC峰會為契機推動兩國關係發展，並為此保持各級別溝通。雙方可能就大陸國家主席習近平是否會訪韓出席APEC峰會交換意見，就經濟合作等多領域合作方案進行商討，以及南韓西部海域和韓半島問題等共同關切交換意見。據推測，雙方或就中方在韓中暫定措施水域內設置構造物、北韓核導問題、朝俄軍事合作等闡述各自基本立場。