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美傳撤銷對陸EDA出口限制 有陸企證實收到海外企業通知

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國傳出取消對大陸銷售晶片設計軟體的出口許可要求。（美聯社）
美國傳出取消對大陸銷售晶片設計軟體的出口許可要求。（美聯社）

隨著美國政府傳出取消對大陸銷售晶片設計軟體的出口許可要求，西門子（Siemens AG）、新思科技（Synopsys）和益華電腦（Cadence）紛紛表示已收到相關通知，並正在恢復在大陸銷售最近受到限制的產品。

另據陸媒第一財經指出，有大陸半導體企業確認收到了海外EDA（電子設計自動化）企業的相關通知。1家上海半導體晶片公司向第一財經確認，已經接到了海外EDA企業的通知，稱「放開了銷售限制」。

彭博稍早報導，隨著美中達到貿易協議，美國政府取消了對大陸銷售晶片設計軟體的出口許可要求。美國商務部已通知益華電腦、新思科技及西門子3家晶片軟體設計供應商，與大陸進行相關業務不再需要獲得美國政府的許可。

綜合媒體報導，西門子表示，收到美國政府通知，已解除對大陸出口晶片設計軟體的限制；公司已完全恢復對大陸客戶供應軟體和技術。

益華電腦表示，美國已取消對大陸晶片設計軟體的出口限制，公司正在恢復受影響客戶對軟體和技術的使用權。

新思科技表示，2日收到美國商務部工業與安全局的通知，稱與大陸相關的出口限制現已撤銷，立即生效。新思科技正在努力恢復在大陸銷售最近受到限制的產品，並將繼續評估與大陸相關的出口限制對其業務、運營結果和財務的影響。

半導體 美國

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