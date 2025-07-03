五一、端午假期效應減退...財新6月服務業PMI降至50.6

大陸受五一連假和端午假期效應減退等因素影響，6月大陸服務業擴張速度放緩。7月3日公布的6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.6，較5月回落0.5個百分點，景氣度在擴張區間下行至2024年4季度以來最低。

財新網報導，從分項數據看，6月服務業需求放緩，新訂單指數在擴張區間回落，或主要受五一連假及端午假期效應減退的影響。海外市況惡化，旅遊活動減少，當月新出口訂單指數在收縮區間下降，創2023年以來新低。

在5月短暫擴張後，6月服務業就業再現收縮，就業指數落至略低於榮枯線位置，反映企業用工趨於謹慎。新訂單增加但人手減少，積壓業務量指數升至近1年來高點。

服務業總體價格仍然低迷。6月投入品價格指數在擴張區間降至近3個月低點，其中原料和能源價格繼續上升，企業通過降薪等方式控制用工成本；在競爭加劇的市場環境中，企業被迫降價促銷，當月銷售價格指數在收縮區間，降至2022年5月以來最低。

先前財新公布6月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4，高於5月2.1個百分點，重回臨界點以上。財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業生產擴張幅度大於服務業，就業繼續下降，企業平均成本基本穩定，但銷售價格指數降至逾2年來新低，企業盈利壓力較大。隨著此前相關政策組合效應的持續釋放，穩經濟效果顯現，國民經濟整體運行平穩，市場景氣度逐步恢復。

不過他也指出，目前外部環境依然嚴峻複雜，不確定因素增多，內部有效需求不足的問題，未得到根本扭轉。近期主要宏觀經濟指標出現分化，部分門類消費超預期增長，工業生產和投資增長動能則轉弱，市場主體樂觀預期仍有不足。當前相關激勵政策，對短期消費或有透支，長期消費勢能的培育重點仍在保就業、穩預期、增收入方面。