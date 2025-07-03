港5月零售額年增2.4%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

香港政府統計處公布，5月零售業總銷貨價值臨時估計為港幣313億元（新台幣1,157億元），年增2.4%，優於市場預期，是自2024年3月以來首次轉升；今年前五個月合計下跌4%。

按零售商主要類別分析，5月銷貨額按年升幅較大的包括其他未分類消費品（升8.9%）、藥物及化妝品（升8.7%）、百貨公司貨品（升6.3%）、食品、酒類飲品及菸草（升2.8%）。珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨額按年跌3.2%，家具及固定裝置則跌12%。

香港政府發言人表示，5月零售業表現好轉，經季節性調整後，零售業總銷貨價值按月上升7%。零售業界正在繼續適應消費模式的改變，而政府積極推動旅遊業及盛事項目，加上本地就業收入上升和大陸經濟持續穩步增長，有助提振消費氣氛及支持消費力道。

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