「淘寶閃購」…2,000億補貼來了

大陸電商巨頭阿里巴巴旗下「淘寶閃購」昨（2）日宣布啟動人民幣500億元（約新台幣2,027億元）補貼計畫，將在12個月內全數直接補貼給消費者及商家。

據羊城晚報，在商家側，淘寶閃購將在12個月內向商家推出店鋪補貼、商品補貼、配送補貼、免傭減傭等措施，以保障商家利潤空間，促進商家生意成長。至於在消費者側，淘寶閃購表示，將透過發放大額紅包、免單卡、官方補貼一口價商品等方式補貼消費者，提供優惠服務，激發消費。

河南廣播電視台旗下大象新聞引述數據指，淘寶閃購上線以來，日訂單已突破6,000萬單。據悉，5月以來，淘寶閃購上線後大陸全國店家整體訂單量較上月增長超過100%，多地餐飲商家營業額較前季成長翻倍。

除餐飲商家，還有大量零售商家也透過淘寶閃購獲得新的顧客和生意機會。今年母親節當天，從「遠轉近」的淘寶天貓花商家裡，有近20%的商家成交翻倍增長。多位商家表示，淘寶閃購的訂單帶來許多新客。而此次人民幣500億元補貼被視為阿里整合淘天、餓了麼與飛豬資源後，為建設大消費平台而推出的重要戰略措施，旨在加速推動其電商服務升級。

另，在同期內，大陸即時零售市場的日訂單總量實現飛躍式增長，從約1億單迅速攀升至1.6億單。