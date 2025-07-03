陸太陽能玻璃業集體減產 本月起實施

大陸太陽能玻璃行業迎來重大產業調整。為了打破行業內日益加劇的「內捲」競爭態勢，多家太陽能玻璃企業已決定自7月起實施集體減產計畫，減產幅度高達30%。

這一舉措預計將迅速縮減大陸太陽能玻璃的市場供應量，進而緩解當前供需失衡的緊張局面。業內預計，7月大陸太陽能玻璃的總產量將縮減至大約45GW。

太陽能玻璃是太陽能元件上的一種封裝材料，主要作用是保護電池片免受水分和氣體氧化及鏽蝕電極，占組件成本約一成。信義光能、福萊特是太陽能玻璃的兩家龍頭，占據50%以上的市占。

界面新聞報導，上海有色網光伏（太陽能）玻璃分析師鄭天鴻表示，部分太陽能玻璃企業前期已經規劃好的減產計畫，正在陸續執行，7月玻璃減產是必然事件，未來該動作可能還會延伸至第3季。

相關統計數據顯示，當前A股市場上與太陽能玻璃相關的概念股達十多檔，其中市值排名靠前的企業包括福萊特、旗濱集團、南玻A及東方日升。

從業績表現來看，不少概念股在今年第1季業績顯著好轉。具體而言，旗濱集團、福萊特、亞瑪頓、金晶科技及南玻A等企業在第1季均實現轉虧為盈。

去年9月，太陽能玻璃行業也曾呼籲減產，並出現過「行業自律減產」行為。根據隆眾資訊數據追蹤了解，截至2024年12月初，太陽能玻璃行業自7月以來冷修及減產總量為每日31,091噸，總減產率約為26%，距離30%的目標非常接近。

但供大於求的局面沒有發生根本性改變。隆眾資訊玻璃分析師高玲分析，以剛過去的6月為例，太陽能玻璃國內供給約54GW，國外約5GW，總需求約49到50GW，單月過剩約8到9GW。按照單GW約需要4.4萬噸光伏玻璃係數換算，單月玻璃過剩量為35萬到40萬噸，換算為庫存天數約五天。

據隆眾資訊，當前太陽能玻璃行業庫存約31到32天，處於行業庫存高位，潛在五天庫存增量，讓企業壓力驟增。且企業端對於7月需求並不樂觀，若不減產，這一情況將加劇。

高玲指出，從今年6月初開始，太陽能玻璃市場成交價一降再降，部分報價已低於每平方公尺人民幣11元，很多企業成本已難以覆蓋，虧損壓力重新回到太陽能玻璃企業肩上。

在太陽能行業景氣好的2020年，太陽能玻璃價格曾漲至每平方公尺人民幣40元的歷史高點。相較之下，目前價格已跌去超70%。