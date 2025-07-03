阿里雲設AI全球能力中心

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴旗下的阿里雲日前在新加坡公布其成立首個「AI全球能力中心」。（取自新浪網）
阿里巴巴旗下的阿里雲日前在新加坡公布其成立首個「AI全球能力中心」。（取自新浪網）

阿里巴巴旗下的阿里雲日前在新加坡公布其成立首個「AI全球能力中心」（AIGCC）。同時，為滿足東南亞日益增長的雲和AI服務需求，該司宣布在馬來西亞啟用第三個資料中心，並預計10月將於菲律賓新增第二個資料中心。

阿里雲表示，「AI全球能力中心」標誌著進駐新加坡十周年的重要里程碑。該中心將作為區域AI創新樞紐，支援超過5,000家企業及十萬名開發者，提供先進AI模型與雲計算資源，並與新加坡國立大學等120所全球院校合作，每年培養十萬名AI專業人才。

今年以來，阿里雲加碼海外布局，繼墨西哥、泰國之後，阿里雲在6月19日又宣布於當月底在韓國啟用第二座資料中心。目前阿里雲在全球基礎設施布局將擴展至29個地域及90個可用區。

阿里巴巴CEO吳泳銘表示，全球化是阿里雲的長期策略，並指阿里將在未來三年內加速在中國大陸、日本、韓國、東南亞、中東、歐洲和美洲建設全球雲端網絡，同時重申在AI基礎設施上投資超過530億美元（約新台幣1.5兆元）的承諾。

事實上，阿里雲在各地廣設基礎設施背後伴隨大陸企業出海浪潮。阿里雲智能國際副總裁宋瑛橋此前指出，近年出海主要趨勢變化在於從「單個行業出海」切換到「各個行業全面出海」。且過去企業只考慮產品出海，現在除了業務一張網以外，企業同樣會考慮如何設計技術架構的一張網、如何更好地支持合規以及未來業務發展的可能性。

研究機構Forrester發布全球公有雲平台Wave評估，從全球主要公有雲技術能力與戰略布局來進行評估，其中，阿里雲與亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌GCP處於領導者地位，並在產品和戰略方面處於全球第二。

個資 新加坡 馬來西亞

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