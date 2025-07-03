陸加速AI產業創新發展 433款大模型上線

大陸近來加速AI產業創新發展，大模型層出不窮。大陸國家互聯網信息辦公室指，截至目前，大陸已有433款大模型完成備案並上線服務。

業內專家認為，備案數量激增顯示大陸大模型研發能力提升，並為數據要素與產業場景融合奠定基礎，推動AI產業進入規模化應用新階段。

北青網報導指，隨AI大模型發展，大陸初步形成低成本、高效能且具開源優勢的競爭格局，正加速轉化為普惠性創新基礎設施，推動產業智慧化升級。

專家指出，AI深入大陸工業、農業與服務業，助力企業預測需求、縮短庫存周期、提升農產量，並重構金融、政務、醫療等產業的生產力體系，提升中小企業應用率。

北京市社會科學院經濟研究所副所長鄧麗姝指，大陸AI已建構涵蓋基礎層、模型層與應用層的大模型體系，實現基礎研究、技術創新與商業應用的融合發展。通用與行業模型產品矩陣逐漸豐富，已經在多領域落地應用。

鄧麗姝還稱，開源成為大陸AI大模型發展的重要模式。越來越多大陸AI頭部企業選擇開源模式，不僅推動基座大模型的創新生態培育，促進形成「技術—數據—場景」的循環迭代創新路徑，還打破技術壟斷，匯聚越來越多的創新主體，共同開展創新迭代。

中小企業與開發者能夠便捷運用優質模型進行客製化與微調，加速大模型創新應用與擴散。

大陸國家行政學院經濟學教研部政府經濟管理教研室副主任汪彬認為，在外部壓力下，大陸正加速突破底層技術。未來，企業將日益重視基礎研發，推動AI大模型自主發展。