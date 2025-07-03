華為、螞蟻AI醫療大進擊 結盟醫院推動病理大模型、名醫分身應用

大陸科技巨頭華為、螞蟻等持續加碼布局AI醫療，推動病理大模型與名醫AI分身落地應用，助攻偏鄉就醫。同時，科大訊飛、百川、Kimi等亦相繼入場，聚焦AI診療與新藥研發等場景，惟專家提醒數據品質不一與基建成本高仍是瓶頸。

科創板日報報導，上海瑞金醫院近日宣布與華為開源病理大模型「RuiPath」，並攜手全球12家醫療機構啟動RuiPath全球多中心計畫，推動病理大模型持續迭代與應用。RuiPath基於百萬張數位病理切片訓練，能辨識病理切片中的病灶區域，目前已涵蓋19種常見癌症，覆蓋大陸每年全癌種發病人數90%的癌症，成為AI診斷應用的重要探索。

螞蟻集團則深化AI醫療布局，在收購線上診療平台「好大夫」後推出AI健康App「AQ」，整合近200位名醫的「AI分身」，提供健康諮詢、報告解讀等功能。螞蟻AI醫療總經理劉軍偉指，大模型時代的AI可扮演醫療服務整合者，模擬醫生問診邏輯，協助偏鄉病患對接專家資源。透過AI打造專家醫生分身，偏遠地區民眾可隨時溝通，不僅提升可及性，也讓專家在不影響工作的前提下收到用戶的回饋與需求。

除華為與螞蟻外，科大訊飛、百川、Kimi等也瞄準AI醫療，聚焦名醫AI代理、AI診療、新藥研發等。商業諮詢公司弗若斯特沙利文預料，大陸AI醫療市場將從2023年的人民幣88億元增至2033年的人民幣3,157億元（約新台幣1.27兆元），年複合增長率達43.1%。

然而，AI醫療全面落實仍面臨數據與基礎設施挑戰。瑞金醫院病理科主任助理笪倩稱，在病理人工智慧的落地過程當中存在多重挑戰，資料切片與掃描品質不一、格式不統一導致資料孤島問題；大陸約5,000家設有病理科的醫院中，僅不到5%將數位化應用於日常診斷，導致數據成本高昂。以瑞金為例，每日新增6,000張切片，每年增量達1.5PB，對算力與存儲構成壓力。

望石智慧創辦人周杰龍說，醫藥創新挑戰分為研發難題與數據瓶頸。雖有大量數據，但因儲存分散、保密限制及標準不一，造成資料無法整合與共享，知識難以沉澱。在醫藥領域，未來須發展垂直類別生成模型，結合文本與模態數據，透過多個代理系統（Multi-agents）方式提高集體智慧和決策方式。