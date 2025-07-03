陸反洗錢…盯上貴金屬交易

為了反洗錢、反恐怖融資，中國人民銀行（大陸央行）發布新規，客戶單筆或者日累計金額人民幣十萬元以上（約合新台幣40萬元）或者等值外幣現金交易，從業機構應向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。相關辦法將從今年8月1日起正式施行。

人民銀行近日發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，要求從業機構展開人民幣十萬元（含）以上或者等值外幣現金交易，應當履行反洗錢義務，從業機構指在大陸依法從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。

該辦法中的貴金屬是指黃金、白銀、鉑金等，及其鑄幣、標準條錠、製品、中間產品和精煉後的原材料等；寶石則是指鑽石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、製品實物形態。

辦法規定，客戶單筆或者單日累計金額人民幣十萬元（含）以上或者等值外幣現金交易，從業機構應根據客戶特徵和交易活動的性質、洗錢風險狀況，進行客戶盡職調查。在交易發生之日起五個工作日內向提交大額交易報告。

從業機構提交報告後，客戶身份資料在業務關係結束後、客戶交易資訊在交易結束後，相關資料須保存至少十年。特別預防措施針對恐怖組織名單、聯合國制裁對象等三類主體，一旦發現須立即停止服務並限制資金轉移。

據廣東省東莞市銀行業協會介紹，貴金屬可疑交易特徵包括客戶長期不進行或少量進行交易，資金帳戶卻發生大量的資金收付；開戶後短期內大量進行交易，然後迅速銷戶；長期不進行交易的客戶突然在短期內頻繁交易，且資金量巨大等。

據界面新聞，與此前相比，此次提交大額報告的起點金額增加了人民幣五萬元。2017年9月，人民銀行也曾發布相關通知，將須要向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報告的情形定為「單日單筆現金交易五萬元或外幣等值一萬美元」。