聽新聞
0:00 / 0:00

陸反洗錢…盯上貴金屬交易

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

為了反洗錢、反恐怖融資，中國人民銀行（大陸央行）發布新規，客戶單筆或者日累計金額人民幣十萬元以上（約合新台幣40萬元）或者等值外幣現金交易，從業機構應向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。相關辦法將從今年8月1日起正式施行。

人民銀行近日發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，要求從業機構展開人民幣十萬元（含）以上或者等值外幣現金交易，應當履行反洗錢義務，從業機構指在大陸依法從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。

該辦法中的貴金屬是指黃金、白銀、鉑金等，及其鑄幣、標準條錠、製品、中間產品和精煉後的原材料等；寶石則是指鑽石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、製品實物形態。

辦法規定，客戶單筆或者單日累計金額人民幣十萬元（含）以上或者等值外幣現金交易，從業機構應根據客戶特徵和交易活動的性質、洗錢風險狀況，進行客戶盡職調查。在交易發生之日起五個工作日內向提交大額交易報告。

從業機構提交報告後，客戶身份資料在業務關係結束後、客戶交易資訊在交易結束後，相關資料須保存至少十年。特別預防措施針對恐怖組織名單、聯合國制裁對象等三類主體，一旦發現須立即停止服務並限制資金轉移。

據廣東省東莞市銀行業協會介紹，貴金屬可疑交易特徵包括客戶長期不進行或少量進行交易，資金帳戶卻發生大量的資金收付；開戶後短期內大量進行交易，然後迅速銷戶；長期不進行交易的客戶突然在短期內頻繁交易，且資金量巨大等。

據界面新聞，與此前相比，此次提交大額報告的起點金額增加了人民幣五萬元。2017年9月，人民銀行也曾發布相關通知，將須要向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報告的情形定為「單日單筆現金交易五萬元或外幣等值一萬美元」。

中國人民銀行 客戶 洗錢

延伸閱讀

華麗夏季穿搭的秘訣是首飾！海洋風光、宮廷風最強細節來了

期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

黃金蝴蝶結超彈力！Prada Eternal Gold高級珠寶秀軟Q

宣導反詐騙與反洗錢 調查局長擔任中職開球來賓

相關新聞

陸四大銀行 連8年稱霸全球千大榜前四名

英國金融時報集團旗下刊物《銀行家》發布2025年度全球銀行1,000強排名。按照一級資本排名，中資銀行持續鞏固在領先地位...

華為、螞蟻AI醫療大進擊 結盟醫院推動病理大模型、名醫分身應用

大陸科技巨頭華為、螞蟻等持續加碼布局AI醫療，推動病理大模型與名醫AI分身落地應用，助攻偏鄉就醫。同時，科大訊飛、百川、...

上海洋山港集裝箱吞吐量 再創新高

根據洋山港海事局消息，在2025年上半年，上海洋山深水港完成集裝箱吞吐量1402.6萬標準箱（TEU），同比增長7.3%...

阿里雲設AI全球能力中心

阿里巴巴旗下的阿里雲日前在新加坡公布其成立首個「AI全球能力中心」（AIGCC）。同時，為滿足東南亞日益增長的雲和AI服...

陸太陽能玻璃業集體減產 本月起實施

大陸太陽能玻璃行業迎來重大產業調整。為了打破行業內日益加劇的「內捲」競爭態勢，多家太陽能玻璃企業已決定自7月起實施集體減...

陸加速AI產業創新發展 433款大模型上線

大陸近來加速AI產業創新發展，大模型層出不窮。大陸國家互聯網信息辦公室指，截至目前，大陸已有433款大模型完成備案並上線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。