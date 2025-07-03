陸四大銀行 連8年稱霸全球千大榜前四名

英國金融時報集團旗下刊物《銀行家》發布2025年度全球銀行1,000強排名。按照一級資本排名，中資銀行持續鞏固在領先地位，工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行穩居全球前四大銀行，這也是大陸國有四大行連續八年包攬該榜單前四名。

據了解，《銀行家》排名衡量的三個關鍵總體指標為：一級資本、資產和稅前利潤。前述指標在2024年均出現成長放緩，其中稅前利潤對年度表現的變化而言最明顯。

進入前50名的15家中資銀行中，有六家排名上升，沒有一家排名下滑。其中，招商銀行表現特別突出。其一級資本年增11.3%，為前30強銀行中增長幅度最高者，排名由第十升至第八，與美國富國銀行互換排名位置。

報告指出，隨著利率下降，獲利能力仍是中資銀行面臨的問題，15家最大銀行中有八家（四大銀行中有三家）去年稅前利潤下降，而該趨勢延續到2025年。

據《銀行家》資料庫顯示，以本幣計算，大陸主要銀行2025年第1季的稅前利潤總合年跌2%；此外，受大陸經濟挑戰和人行降息影響，今年上榜的158家中資銀行的淨利息收入（NII）總額在2024年下降了4%。

報告稱，儘管大陸各銀行在資產和資本擴張方面在全球1,000家大銀行排名中繼續取得進展，但其獲利能力仍然受到經濟疲軟的制約，而大陸曠日持久的房地產危機正拖累其增長。

《銀行家》總編輯帕沃尼表示，從規模來看，大陸主要銀行仍主導《銀行家》全球銀行1,000強排名。隨著大陸經濟面臨挑戰及地緣政治風險上升，其實力仍將是對政策制定者而言的一個重要考慮因素。

據最新榜單，全球前十大銀行排名分別為：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、摩根大通、美國銀行、花旗集團、招商銀行、交通銀行與富國銀行。中美歐三大地區共占據《銀行家》世界銀行1,000強前50名中的41席。