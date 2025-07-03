緩解流動性壓力 人行可望重啟國債買賣

近期大陸金融圈熱議，中國人民銀行（大陸央行）可能在7月重啟國債買賣操作。今年以來，人行已連續六個月暫停國債買賣。多家機構預測，人行可能恢復國債買入操作，以配合財政政策實施並緩解流動性壓力，但不至於進行大規模貨幣寬鬆，將會是一種「財政赤字貨幣化」的操作。

大陸財政部近日公開今年第3季國債發行安排，第3季將發行11檔超長期特別國債。對比4月財政部披露的發債計畫，有四檔超長期特別國債發行時間有所提前，顯示大陸政府債券發行加速。

業內人士預計，第3季大陸政府債發行將加速，預計淨融資規模月均人民幣1.15兆元，流動性缺口可能超過人民幣1兆元。這一壓力可能促使人行透過國債買賣補充流動性。

近期業界動作也露出蛛絲馬跡，比如6月第一周大型商業銀行淨買入的1至3年期短端公債是前一周的三倍有餘，淨買入量為去年11月來的單周最大；與此同時，1年期公債殖利率單周降幅創下4月中旬來的最大。分析認為，機構預測人行會有所動作，或有搶跑行情的跡象。

界面新聞報導，去年8月至12月人行在公開市場上累計淨買入國債人民幣1兆元，但今年1月國債買賣暫停且持續至今，人行稱是政府債券市場供不應求。但更多分析認為，主因在於當時國債殖利率下行過快，蘊含風險。

當前大陸10年期國債殖利率約1.64%，接近歷史低位，可能抑制人行重啟買入操作。但若殖利率進一步下行或市場供需失衡加劇，人行也可能介入調節。

華創證券首席固收分析師周冠南分析，國債買賣工具使用基於「宏觀審慎」和「流動性管理」的雙重考量，重啟條件重點關注市場供求情況：一是國債殖利率不能過低影響配置需求及引發「羊群效應」等系統性風險；二是在政府債發行高峰期配合財政發力，發揮貨幣政策的支持性立場。

今年初暫停買入後人行持有國債逐步下降，客觀上起到回收基礎貨幣的效果。從長遠規劃來看，某華東地區大型券商首席固收分析師表示，「在百年未有大變局之下，重啟國債買賣、提高央行持有政府債占其總資產的比重具有緊迫性。」

統計顯示，2024年日本銀行持有日本國債占日本銀行總資產的78%；聯準會持有美國國債占其總資產的63%；英格蘭銀行該占比為81%。而大陸央行5月末該占比僅5.4%，遠低於主要發達經濟體央行。