資本市場再改革？ 陸證監會：優化股債融資與併購重組

面對經濟壓力與市場波動，大陸證監會近日召開黨委會議，強調以政治性與專業並重推動資本市場改革，提出五大統籌方向，涵蓋穩市場、促創新、強監管與擴開放，釋出深化改革穩信心的最新訊號。同時，會議並指，要持續優化股債融資、併購重組等資本市場機制安排，促進要素向最有潛力的領域高效集聚。

據大陸證監會網站2日消息，大陸證監會黨委近日召開擴大會議，深入學習習近平同志在福建工作期間的金融論述與實務啟示，研究部署資本市場貫徹具體措施。證監會黨委書記、主席吳清主持會議並致詞。

會議指出，證監會系統要深入學習大陸國家主席習近平在閩金融論述與實踐啟示，與學習習近平關於金融工作重要論述以及關於資本市場一系列重要指示批示精神更好結合起來，深刻領悟貫穿其中的立場觀點方法，深入實踐「馬上就辦、真抓實幹」的作風，不折不實。

會議強調，首先要統籌「兩個結合」。深刻掌握馬克思主義金融理論的中國化實踐，借鑒全球經驗，立足國情市情，牢記「國之大者」，更好推動資本市場理論創新、實踐創新、制度創新，毫不動搖走好中國特色金融發展之路。

再來，會議提到，要統籌政治性與專業。堅持旗幟鮮明講政治，堅決維護黨中央集中統一領導，把黨的領導貫穿資本市場改革發展穩定全過程、各方面。牢牢掌握資本市場監管工作的政治性、人民性，堅持以專業性為支撐和載體，持續錘鍊過硬專業本領，更好推進防風險、強監管、促進高質量發展各項工作。

會議還指，要統籌效率與公平。持續優化股債融資、併購重組等資本市場機制安排，促進要素向最有潛力的領域高效集聚，更好支持科技創新與產業創新融合發展。牢記大陸資本市場中小投資者眾多的最大市情，不斷完善投資者保護制度體系，堅決維護市場「三公」。

另，會議提到，要統籌對內改革與對外開放。深入推動以「兩創板」改革為抓手的新一輪全面深化資本市場改革，不斷以改革優制度、增活力。全力抓好資本市場自主開放重點措施落地，以做強主場為方向，持續提升A股市場吸引力、競爭力。

會議最後表示，要統籌發展與安全。始終把維護市場穩定作為監管工作首要任務，推動健全常態化穩市機制安排，平穩有序防控債券違約、私募基金等領域風險，為資本市場高質量發展創造更加良好的環境。