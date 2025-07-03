搶暑期經濟 陸逾23億補貼振內需

隨7月到來，暑期消費旺季也正式報到。由於內需消費已成大陸經濟穩定成長的核心支撐，大陸文化和旅遊部近日表示，在暑期消費季期間，各地將推出消費券、票價優惠、消費滿減、折扣套餐等惠民措施，發放超人民幣5.7億元（約台幣23億元）消費補貼，加大消費惠民力度。

新華社報導，暑期消費旺季來臨，從大陸中央到地方紛紛打出政策組合拳，搶抓「暑期經濟」機遇，激發文旅消費活力。大陸文旅部於7月至8月舉辦「文旅惠民樂民，共享美好生活」為主題的全國暑期文化及旅遊消費季，該活動於6月30日在山東省青島市啟動。

大陸各地將圍繞消夏避暑、濱海度假、觀賞賞劇、趕集看展、親子遊樂、夜間消費等暑期文旅消費熱點，推出豐富多彩的應季文旅產品和活動，舉辦約3.9萬場次文旅消費活動。

文旅部並透露，消費季期間，各地也將推出消費券、票價優惠、消費滿減、折扣套餐等惠民措施，發放超人民幣5.7億元消費補貼，加大消費惠民力度。

據悉，中國民航局還發布暑期航空客運惠民服務措施；中國氣象局發布16條避暑旅遊路線及特色文旅活動；中國銀聯、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、興業銀行等金融機構推出文化和旅遊消費金融優惠措施；中國石化、大麥娛樂等企業發布暑期線上線下融合文旅活動及消費惠民措施。

新加坡聯合早報提到，北京政府把大力提振消費列今年工作任務之首；大陸總理李強在天津的夏季達沃斯論壇及2025年亞洲基礎設施投資銀行第十屆理事會年會上說，政府正推動中國成為超大體量的消費大國，這將使中國繼續擔當全球經濟增長的主要引擎。