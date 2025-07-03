上海洋山港集裝箱吞吐量 再創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2025年上半年，上海洋山深水港完成集裝箱吞吐量1402.6萬標準箱（TEU），同比增長7.3%，創下歷史新高。（新華社）
2025年上半年，上海洋山深水港完成集裝箱吞吐量1402.6萬標準箱（TEU），同比增長7.3%，創下歷史新高。（新華社）

根據洋山港海事局消息，在2025年上半年，上海洋山深水港完成集裝箱吞吐量1402.6萬標準箱（TEU），同比增長7.3%，創下歷史新高；其在上海港的占比達51.9%，成為上海港集裝箱吞吐量持續攀升的主要增長點。

中新社報導，洋山港海事局統計數據顯示，2025年上半年，洋山深水港累計安全進出國際航行集裝箱船舶4620艘次，同比增長4.6%，其中，18000TEU及以上超大型集裝箱船舶靠離704艘次，同比增長1%；內支線集裝箱船舶靠離8803艘次，同比增長6.8%，實現了幹線和支線船舶流量「雙提升」，區域集疏運網絡持續活躍。

船舶流量維持高位運行對港口通航能力和碼頭運營效率提出了更高要求。在國際航行集裝箱船舶創新舉措方面，2025年上半年，洋山深水港實施主航道「雙向通航」342艘次、「雙窗口離泊」206艘次、「雙套泊作業」1564艘次，航道交通效率、船舶作業時間窗口有效提升，碼頭空置時間、船舶無效在泊時間大幅縮短。

洋山VTS（即洋山港海事局船舶交通管理中心）優化錨地管理舉措，實現錨泊船舶艘次有效擴容，在能見度不良時提前安排船舶拋錨待泊，上半年洋山水域先後經歷近15次大霧籠罩，船舶進出和港口運行基本正常。

內支線船舶方面，洋山深水港實施雙檔靠泊作業1081艘次，同一碼頭岸線的泊位利用率提高100%，碼頭運營效率大幅提升。

此外，在人員出入境方面，今年上半年，上海機場邊檢站在浦東國際機場口岸累計查驗入出境外籍人員突破500萬人次，較2024年同期增長46%。

據統計，上半年從浦東國際機場口岸入境的免簽外籍人員數超130萬人次，占同期入境外籍人員總量的53%。統計數據顯示，來自南韓、日本、美國的入境外籍人員數量位居浦東國際機場口岸前三位。其中南韓籍旅客數達到33萬人次，居首位。

240小時過境免簽政策自實施以來，極大激發了外籍人員中轉入境中國大陸進行商務洽談、文化交流和休閒觀光的熱情。今年上半年，浦東國際機場口岸適用240小時過境免簽政策的旅客數量突破3萬人次，較去年同期人數猛增80%。 　

港口方面，上半年，上海邊檢總站外高橋邊檢站共查驗出入境（港）人員26.2萬餘人次，查驗出入境（港）船舶1.2萬餘艘次，同比增長2.1%和2.5%，兩項數據均創下近10年來的新高。

上海 機場 集裝箱

延伸閱讀

瑞士籍Geza 明晨挑戰從馬祖風箏衝浪至台灣

王忠銘率隊登輪視察 台馬之星檢修進入最後階段

舟山港上半年集裝箱吞吐量 創新高

中油「通運號」撞離岸堤破洞 運安會提14建議、引水人遭記警告

相關新聞

上海洋山港集裝箱吞吐量 再創新高

根據洋山港海事局消息，在2025年上半年，上海洋山深水港完成集裝箱吞吐量1402.6萬標準箱（TEU），同比增長7.3%...

搶暑期經濟 陸逾23億補貼振內需

隨7月到來，暑期消費旺季也正式報到。由於內需消費已成大陸經濟穩定成長的核心支撐，大陸文化和旅遊部近日表示，在暑期消費季期...

資本市場再改革？ 陸證監會：優化股債融資與併購重組

面對經濟壓力與市場波動，大陸證監會近日召開黨委會議，強調以政治性與專業並重推動資本市場改革，提出五大統籌方向，涵蓋穩市場...

反洗錢和反恐融資！陸央行：8/1起現金買黃金、鑽石逾41萬須上報

由於美元疲軟與貿易不確定性，全球掀起黃金熱潮。然而為了反洗錢和反恐融資，中國人民銀行（大陸央行）發布「貴金屬和寶石從業機...

陸太陽能玻璃集體減產3成！行業洗牌加速 概念股第1季業績回暖

大陸太陽能玻璃行業近期迎來重大調整。為了打破行業內日益加劇的「內捲」競爭態勢，多家太陽能玻璃企業已決定自7月起實施集體減...

憂價格戰引通縮？ 習財經會議推統一大市場 治理低價內卷

中國國家主席習近平1日在中央財經委員會會議上強調，全國統一大市場建設是推動高質量發展的關鍵，須聚焦制度統一、開放融合與規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。