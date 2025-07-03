上海洋山港集裝箱吞吐量 再創新高

根據洋山港海事局消息，在2025年上半年，上海洋山深水港完成集裝箱吞吐量1402.6萬標準箱（TEU），同比增長7.3%，創下歷史新高；其在上海港的占比達51.9%，成為上海港集裝箱吞吐量持續攀升的主要增長點。

中新社報導，洋山港海事局統計數據顯示，2025年上半年，洋山深水港累計安全進出國際航行集裝箱船舶4620艘次，同比增長4.6%，其中，18000TEU及以上超大型集裝箱船舶靠離704艘次，同比增長1%；內支線集裝箱船舶靠離8803艘次，同比增長6.8%，實現了幹線和支線船舶流量「雙提升」，區域集疏運網絡持續活躍。

船舶流量維持高位運行對港口通航能力和碼頭運營效率提出了更高要求。在國際航行集裝箱船舶創新舉措方面，2025年上半年，洋山深水港實施主航道「雙向通航」342艘次、「雙窗口離泊」206艘次、「雙套泊作業」1564艘次，航道交通效率、船舶作業時間窗口有效提升，碼頭空置時間、船舶無效在泊時間大幅縮短。

洋山VTS（即洋山港海事局船舶交通管理中心）優化錨地管理舉措，實現錨泊船舶艘次有效擴容，在能見度不良時提前安排船舶拋錨待泊，上半年洋山水域先後經歷近15次大霧籠罩，船舶進出和港口運行基本正常。

內支線船舶方面，洋山深水港實施雙檔靠泊作業1081艘次，同一碼頭岸線的泊位利用率提高100%，碼頭運營效率大幅提升。

此外，在人員出入境方面，今年上半年，上海機場邊檢站在浦東國際機場口岸累計查驗入出境外籍人員突破500萬人次，較2024年同期增長46%。

據統計，上半年從浦東國際機場口岸入境的免簽外籍人員數超130萬人次，占同期入境外籍人員總量的53%。統計數據顯示，來自南韓、日本、美國的入境外籍人員數量位居浦東國際機場口岸前三位。其中南韓籍旅客數達到33萬人次，居首位。

240小時過境免簽政策自實施以來，極大激發了外籍人員中轉入境中國大陸進行商務洽談、文化交流和休閒觀光的熱情。今年上半年，浦東國際機場口岸適用240小時過境免簽政策的旅客數量突破3萬人次，較去年同期人數猛增80%。

港口方面，上半年，上海邊檢總站外高橋邊檢站共查驗出入境（港）人員26.2萬餘人次，查驗出入境（港）船舶1.2萬餘艘次，同比增長2.1%和2.5%，兩項數據均創下近10年來的新高。