反洗錢和反恐融資！陸央行：8/1起現金買黃金、鑽石逾41萬須上報

由於美元疲軟與貿易不確定性，全球掀起黃金熱潮。然而為了反洗錢和反恐融資，中國人民銀行（大陸央行）發布「貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法」要求，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（約新台幣41萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當按照規定在交易發生之日起5個工作日內，向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。

陸媒21世紀經濟報導，大陸央行指出，貴金屬交易存在交易金額大、現金交易比例高等特點，國際社會普遍視為洗錢和恐怖融資高風險領域。上述辦法自2025年8月1日起正式施行，目的透過建立系統化監管框架，防範貴金屬與寶石交易領域的洗錢及恐怖融資風險。

該辦法指出，貴金屬是指黃金、白銀、鉑金等及鑄幣、標準條錠、製品、中間產品和精煉後的原材料等；寶石是指鑽石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、製品實物形態。該辦法要求，轄區內貴金屬和寶石從業機構，包括上海黃金交易所、中國黃金協會、中國珠寶玉石首飾行業協會、上海鑽石交易所等會員單位或成員單位。

據廣東省東莞市銀行業協會介紹，貴金屬可疑交易特徵主要有7大類：客戶長期不進行或少量進行交易，資金帳戶卻發生大量的資金收付；開戶後短期內大量進行交易，然後迅速銷戶；長期不進行交易的客戶突然在短期內頻繁進行交易，而且資金量巨大。

另外還包含：客戶頻繁地以同一種合約標的，在以一價位開倉的同時在大致相同價位、等量或接近等量反向開倉後平倉出局，支取資金；客戶實物出入庫數量顯著超出合理水準；個別客戶在明顯不合理的價位上成交；客戶要求變更資訊資料，但提供的相關文件資料有偽造、變造嫌疑。

該辦法規定，從業機構應當根據客戶洗錢風險狀況，在交易開始前或者交易結束前完成客戶盡職調查。遵循「了解你的客戶」（KYC）原則，根據客戶特徵和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查。