陸太陽能玻璃集體減產3成！行業洗牌加速 概念股第1季業績回暖

大陸太陽能玻璃行業近期迎來重大調整。為了打破行業內日益加劇的「內捲」競爭態勢，多家太陽能玻璃企業已決定自7月起實施集體減產計畫，減產幅度高達30%。這一舉措預計將迅速縮減大陸太陽能玻璃的市場供應量，進而緩解當前供需失衡的緊張局面。業內預計，7月大陸太陽能玻璃的總產量將縮減至大約45GW。

證券時報報導，針對此次減產行動，亞瑪頓董事會秘書劉芹證實此消息，並指產能的快速出清，將有利於推動太陽能玻璃行業的長期健康發展。她進一步提到，儘管大陸市場競爭日益白熱化，但海外市場的強勁需求為太陽能玻璃企業提供了廣闊的發展空間和新機遇。

福萊特相關人士表示，從去年下半年起，公司盈利受到較大影響。福萊特已對一些老舊的窯爐進行冷修，推動降本增效，尤其在成本端持續做優化。該人士認為，長遠角度來看，太陽能行業會朝更好的方向發展，目前公司希望從各個方面做好自身的生產經營。

太陽能玻璃是太陽能元件上的一種封裝材料，主要作用是保護電池片免受水分和氣體氧化及鏽蝕電極，占組件成本約1成。信義光能、福萊特是太陽能玻璃的2家龍頭，占據了50%以上的市占。

界面新聞報導，上海有色網光伏（太陽能）玻璃分析師鄭天鴻表示，部分太陽能玻璃企業前期已經規劃好的減產計畫，正在陸續執行，7月玻璃減產是必然事件，未來該動作可能還會延伸至3季度。

數據寶平台的相關統計數據顯示，當前市場上與太陽能玻璃相關的概念股多達十多檔，其中市值排名靠前的企業包括福萊特、旗濱集團、南玻A以及東方日升。從業績表現來看，不少概念股在今年第1季業績顯著好轉，成功轉虧為盈或大幅減虧。具體而言，旗濱集團、福萊特、亞瑪頓、金晶科技以及南玻A等企業在第1季均實現了淨利潤的轉虧為盈。

去年9月，太陽能玻璃行業也曾呼籲減產，並出現過「行業自律減產」行為。根據隆眾資訊數據跟蹤了解，截至2024年12月初，太陽能玻璃行業自7月以來冷修及減產總量為每日31,091噸，總減產率約為26%，距離30%的目標非常接近。

但供大於求的局面沒有發生根本性改變。隆眾資訊玻璃分析師高玲分析，以剛過去的6月為例，太陽能玻璃國內供給約54GW，國外約5GW，總需求約49到50GW，單月過剩約8到9GW。按照單GW約需要4.4萬噸光伏玻璃係數換算，單月玻璃過剩量為35萬到40萬噸，換算為庫存天數約5天。

據隆眾資訊，當前太陽能玻璃行業庫存約31到32天，處於行業庫存高位，潛在5天庫存增量，讓企業壓力驟增。且企業端對於7月需求並不樂觀，若不減產，這一情況將加劇。

高玲介紹，從今年6月初開始，太陽能玻璃市場成交價一降再降，部分報價已低於每平方公尺人民幣11元，很多企業成本已難以覆蓋，虧損壓力重新回到太陽能玻璃企業肩上。

在太陽能行業景氣好的2020年，太陽能玻璃價格曾漲至每平方公尺人民幣40元的歷史高點。相較之下，目前價格已跌去超70%。