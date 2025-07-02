香港消費市場持續不振 餐飲業現密集結業潮
香港餐飲業今年以來出現密集結業潮，最新倒閉的是九龍旺角鴻星中菜館；本地餐飲市場近2年持續低迷，相信與大批港人喜歡到中國大陸深圳消費有關。
綜合媒體的報導，鴻星中菜館為鴻星集團旗下分店，今天宣布結業，已有工會協助員工追討欠薪。
據報導，鴻星集團公布，由於本地消費市場持續疲弱，加上旅客消費模式有所轉變，令公司業務受到影響。
近2年來，港人喜歡到深圳消費，每逢節假日都有數以十萬計市民前往深圳，令本地消費市場低迷，期間不斷有食肆倒閉。
過去3個月宣布結業還包括大班麵包西餅、海皇粥店、金裝燉奶佬等等。
大班麵包西餅為連鎖店，已有41年歷史，9家分店上月全部結業；海皇粥店也有33年歷史，此前已關閉了5家分店，上月宣布關閉餘下7家分店；有44年歷史的連鎖茶餐廳金裝燉奶佬，全盛時期有20家分店，今年初只剩下美孚分店，但5月底也結束營業。
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