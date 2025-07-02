香港金管局出手穩匯價 賣25.5億美元阻資金外流
據報導，由於再有資金流出，香港金融管理局為穩定港幣兌美元匯價，在紐約交易時間再度賣出美元，承接港幣賣盤。
綜合電子媒體的報導，金管局今天稍早時公布，在紐約交易時間進場，賣出25.5億美元，以承接港元賣盤。
今年5月初先有大量資金因為逃避美元風險而流入香港，但上月底有資金流出香港，逼使金管局按照「聯繫匯率機制」接盤，以穩定港幣匯率，而這也是金管局自2023年5月以來首次買入港幣。
中國與英國於1982年開始談判香港前途問題後，香港民心不穩，既出現移民潮，港幣也被拋售，幣值滑落。
當時港英政府為了穩定港幣匯率及民心，1983年底實施聯匯制度，基本上訂定港幣7.8元兌換1美元，匯率只可以在7.75至7.85元之間浮動，一旦超出此區間，金管局就會介入市場干預。
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