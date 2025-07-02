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東山精密砸240億收購索爾思光電 快速切入光通信市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸最大印刷電路板（PCB）龍頭，深交所上市的東山精密，日前宣布將以人民幣59.35億元（約新台幣240億元），高價收購竹科先進矽光子廠索爾思光電，目的要快速切入光通信市場。東山精密官網
大陸最大印刷電路板（PCB）龍頭，深交所上市的東山精密，日前宣布將以人民幣59.35億元（約新台幣240億元），高價收購竹科先進矽光子廠索爾思光電，目的要快速切入光通信市場。東山精密官網

大陸最大印刷電路板（PCB）龍頭、深交所上市的東山精密，日前宣布將以人民幣59.35億元（約新台幣240億元），高價收購竹科先進矽光子廠索爾思光電，目的要快速切入光通信市場。

新浪財經報導，東山精密於6月15日發布公告，於6月13日召開董事會，審議通過公司全資子公司香港超毅集團，以現金方式收購收購索爾思光電100%股份，收購對價不超過6.29億美元。

同時，公司擬認購索爾思光電不超過人民幣10億元的可轉債。上述投資金額合計不超過人民幣59.35億元。本次交易完成後，索爾思光電將成為東山精密的全資子公司。

對於交易目的，東山精密表示，索爾思光電在光通信模組及元件領域擁有深厚的技術積累、先進的研發能力和完善的產業鏈布局。透過本次收購，公司能夠快速切入光通信市場，借助索爾思光電的技術和市場優勢，完善公司在電子信息產業的戰略布局，拓展新的業務增長點。

此外，公司在消費電子和新能源汽車領域累積了豐富的客戶資源、製造經驗和供應鏈管理能力。與索爾思光電在光通信領域的技術和產品相結合，將在客戶資源分享、技術研發協同、生產製造優化以及供應鏈整合等方面實現顯著的協同效應。

公開資料顯示，索爾思光電成立於2010 年，專注於光通信模組及元件的設計、研發、生產與銷售，產品廣泛應用於數據中心、電信網路、5G通信等多個關鍵領域。目前在全球多個國家設有研發中心、生產基地及銷售網路，具備較強的技術研發實力和完善的產業鏈布局。

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