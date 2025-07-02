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陸對歐英韓進口不鏽鋼 續徵反傾銷稅

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸商務部6月30日通報，從7月1日起，繼續對歐盟英國、南韓和印尼的進口不鏽鋼產品徵收反傾銷關稅，稅率與2019年商務部第31號公告所載規定內容保持一致，實施期限為五年。

其中，對所有歐盟和英國公司都將面對43%反傾銷關稅，南韓株式會社POSCO反傾銷關稅率為23.1%，其他南韓公司稅率則為103.1%，印尼公司將被徵20.2%反傾銷關稅。

大陸商務部2024年7月22日發布公告，對原產於歐盟、英國、韓國和印度尼西亞的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

大陸商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於歐盟、英國、南韓和印尼的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷對中國的傾銷可能繼續或再度發生。

據了解，不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板／卷通常有主要兩種用途，一種是作為冷軋不鏽鋼的原料，經過冷軋工藝處理後製成冷軋不鏽鋼產品。

另一種是作為最終產品直接銷售，主要應用於船舶、集裝箱、鐵路、電力、石油、石化等行業。

英國 歐盟 反傾銷

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