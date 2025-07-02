百城二手房價 跌跌不休

中指研究院發布最新房地產市場報告指出，6月大陸百城二手住宅均價每平方公尺人民幣13,691元（約新台幣18.47萬），月減0.75%、年減7.26%，按月跌幅持續擴大。分析指出，目前大陸多數城市二手房市場延續「以價換量」行情，其中一線城市二手住宅價格月減0.56%，跌幅相對較小。

香港信報報導，中指研究院稱，受部分城市優質改善項目入市帶動，6月百城新建住宅均價為每平方公尺人民幣16,847元（約新台幣22.72萬），月增0.19%、年增2.59%。其中一線城市新房價格月增0.67%；二線城市新房價格月減0.02%；三四線城市新房價格月減0.13%。

二手住宅方面，一線城市二手住宅價格月跌0.56%，跌幅相對較小；二線及三、四線城市分別月減0.81%和0.76%。

從監測的十大城市二手住宅價格來看，武漢、南京與上月相比跌幅較大，分別為1.18%和0.96%；天津、廣州、重慶主城區月跌幅均在0.6%到0.7%之間；北京、上海、杭州和深圳月跌幅在0.5%到0.6%之間；成都二手住宅價格月跌0.18%，在百城裡跌幅最小。

中指研究院認為，整體來看，6月13日大陸國務院常務會議提出要「更大力度推動房地產市場止跌回穩」，「多管齊下穩定預期、激活需求、優化供給、化解風險」，釋出積極訊號。

預計下半年各級政府將全力推動已公布政策落地見效，包括進一步完善與落實專項債收購存量閒置土地、收購存量商品房政策，加大城中村改造房票安置力度等。此外，城市更新相關金融支持政策也有望持續推進。