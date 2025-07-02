聽新聞
0:00 / 0:00
陸新能源車銷量 比亞迪搶第一
大陸多家新能源車企陸續發布6月交付量，其中比亞迪6月銷量為38.25萬輛，年增11.98%，持續領先業界。造車新勢力方面，鴻蒙智行6月全系交付 52,747輛，增長20%，擠下此前連續三個月排名第一的零跑汽車，成為新勢力月度銷量冠軍。
吉利汽車6月汽車銷量23.6萬輛，增長42%。吉利汽車將全年銷售目標上調11%，從271萬輛上調至300萬輛；廣汽埃安終端銷量超過2.7萬輛，下滑超過20%；長城汽車新能源車銷售方面6月銷售36,405台；東風汽車旗下嵐圖汽車6月銷量為10,053輛，增長83%。
造車新勢力方面，零跑汽車6月交付量達48,006台，創歷史新高，增長138%；理想汽車6月交付量36,279輛，下降24%；小鵬汽車6月共交付新車34,611台，增長224%，連八個月交付量超過3萬台，第2季累計交付新車103,181輛，創單季度歷史新高；小米汽車6月汽車交付量超過25,000台；蔚來汽車6月交付車輛24,925輛，增長17.5%。
而與華為相關車企，賽力斯6月新能源汽車銷量為46,086輛，增長4.44%；阿維塔6月銷量10,153輛，增長117%。鴻蒙智行6月全系交付52,747輛，單日交付量3,651輛，分別刷新鴻蒙智行單月、單日銷量歷史新高。其中問界系列6月全系交付44,685輛，尊界S800在5月30日上市後首月大定突破6,500台，享界S9於6月交付4,154輛，智界全系累計交付突破10萬輛，上半年累計交付46,600輛，增長257%。
數據顯示，6月不少大陸新能源汽車品牌都實現交付量或銷量增長。大陸乘聯分會方面此前表示，進入6月後，廠商密集加碼促銷力度以衝擊季度、半年度目標，對終端銷量產生直接拉動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言