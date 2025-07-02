香港特首李家超秀執政成績 金融中心躋身全球三強

香港特首李家超昨（1）日在香港回歸28周年相關活動上表示，本屆政府上任以來，香港經濟由負轉正，家庭收入中位數上升逾11％。同時，港府優化上市程序、推動穩定幣監管、強化互聯互通，金融中心地位升至全球第三。

李家超續稱，香港著力搶人才、搶企業、招商引資，已吸引超過21萬人。香港還引進84家從事前沿科技的重點企業，帶來約港幣500億元投資與兩萬個職位。香港的世界競爭力排名連續兩年上升，由世界第七升至世界第三，人才競爭力排名重回十大，上升七位至世界第九。

李家超又指，在「一國兩制」之下的優勢，香港機遇大於挑戰。未來香港將有三大重點工作方向，包括：以高水平安全護航高質量發展、加快發展北部都會區、著力改善民生。

李家超解釋，在「一國兩制」下，堅定維護國安，香港將積極融入國家發展大局，全力拚經濟，幫助企業升級轉型，拓展內外銷市場。

針對著力改善民生，李家超強調，其施政目標是市民安居樂業，將持續改善住屋、醫療、教育及福利，提升市民生活質素。同時，香港會繼續實踐精準扶貧。