港股IPO火熱 募資強強滾 穩居全球資本市場榜首

今年以來，港股市場首次公開募股（IPO）及第二上市火熱。據統計，港交所今年上半年完成43宗新股（IPO及第二上市）項目，較去年同期增加13家；募資總額達到港幣1,067億元（約新台幣3,980億元），較去年同期增長688%，不僅超越去年全年募資額（港幣875億元），穩居全球資本市場榜首。

此外，據港交所公告，截至6月30日，共有220家企業（含主板和創業板）處於IPO排隊狀態。分析指出，2025年下半年香港IPO市場將繼續保持熱度，預計全年新上市公司將達到80家，集資約港幣2,000億元。

值得關注的是，此輪新股熱潮中，A股龍頭企業赴港上市實現「A+H」雙平台模式已成為新趨勢。

就單個項目募資規模來看，今年以來，港股募資規模超過港幣100億元的項目有三個，分別為寧德時代、恒瑞醫藥、海天味業；募資規模港幣20億至100億元的項目有五個，分別為三花智控、蜜雪集團、赤峰黃金、南山鋁業國際、古茗。

其中，募資金額位列前四的寧德時代、恒瑞醫藥、海天味業、三花智控，均為A股上市公司，僅這四家公司募資總額便超過港幣718億元，占比67%。

從企業申報量來看，申報數量在6月尤為集中，僅6月27日就有16家企業遞表申請在港股主板上市，且這16家企業均來自中國大陸；從行業來看，16家企業中有十家來自科技行業，四家來自醫療健康行業，一家來自食品行業，一家來自消費行業。目前還有40家A股公司在港交所排隊上市。

高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯席主管王亞軍認為，三大因素合力推動了港股上市潮，包括發行人質量高、監管政策「給力」。而最根本的原因是，中國市場重新回歸世界舞台的中央。他進一步指出，大陸的經濟刺激政策，加上科技產業迅猛發展，讓國際投資者重新關注大陸資產。

當前國際投資者對美元資產的依賴度顯著下降，資本配置多元化已成為不可逆趨勢。各國科技企業都急需資本支援，港交所也正與中東、東南亞地區的交易所合作，希望未來在國際資本市場繼續大顯身手。

而港股也成為上半年全球第二大漲幅的市場。上半年，恒指大漲4,012點或20%。除跑贏美股三大指數外，在亞股之中僅次韓國股市。

渣打財富方案首席投資辦公室發布市場展望，未來12個月，恒生指數有望挑戰24,000至26,000點區間中的較高水平，香港股票分析師協會副主席郭思治更樂觀認為，恒指下半年估計有望升見27,000點至28,000點。