擠下零跑汽車 鴻蒙智行登6月造車新勢力銷售冠軍

大陸新能源車企陸續公告6月銷售表現，鴻蒙智行今天宣布迎來「交付量爆發期」，僅用39個月實現全系累計交付80萬輛，創下新勢力汽車最快交付紀錄。並在6月擠下此前連續三個月排名第一的零跑汽車，成為新勢力汽車月度銷量冠軍。

據鴻蒙智行微信公眾號，6月單月全系交付52,747輛，增長20%，另外單日交付量3,651輛，分別刷新鴻蒙智行單月、單日銷量歷史新高。相比之下，零跑汽車6月交付量增長超過138%達48,006台，雖創歷史新高，但仍不敵鴻蒙智行的強勁表現。

據鴻蒙智行公告，尊界S800自5月30日上市以來，19天內大定突破5000台，上市首月大定突破 6500台，6月26日起已開啟先行者交付。

問界系列6月全系交付44,685輛。全景智慧旗艦SUV問界M9 2025款6月交付 13,718輛，累計交付突破20萬輛，位居50萬元級市場銷量冠軍。家庭智慧旗艦 SUV問界M8 6月交付超21,185輛，「稱霸 40 萬元級市場」。

全景智慧旗艦轎車享界S9於6月交付4,154輛，月升94.7%，鎖定人民幣30萬以上新能源轎車品類第一；智界全系累計交付突破10萬輛，上半年累計交付46,600輛，增長257%。

數據顯示，鴻蒙智行6月銷量增長20%。截至6月，鴻蒙智行在大陸的全國用戶中心突破600家，新增「星夜服務」提升用戶夜間到店維修、保養體驗；鴻蒙智行App已接入1000+華為超充站，縮短服務半徑。