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藥都結合農旅 河北安國市產值破10億人民幣

聯合報／ 樊嘉琳／河北保定報導
安國中藥材批發交易市場占地60畝，年吞吐量10萬噸，現代化管理吸引各地客商。樊嘉琳／攝影
安國中藥材批發交易市場占地60畝，年吞吐量10萬噸，現代化管理吸引各地客商。樊嘉琳／攝影

位於河北省保定的安國市，素有「天下第一藥市」美譽，是中國大陸北方最大的中藥材集散地與種子種苗交易中心，年產量高達6萬噸，產值突破10億（人民幣，下同）。

這座歷史悠久的藥都，正積極以科技創新驅動產業轉型，憑藉每日龐大貿易量與遍及各地的種苗交易網絡，致力於將傳統藥業與現代農業觀光（農旅）結合，開創產業新局。

安國藥業源遠流長，可追溯至北宋時期，在明清時走向鼎盛，直至今日，其精湛的加工技藝仍聞名海內外。安國現代中藥農業園區總占地面積5000畝，共有4大園區。中醫藥文化研學文創部（導遊部）的張小秀介紹道，「這裡運用藥用花卉打造出『魚美人花海』，像金銀花、玫瑰花等中藥花，不僅具有極高的觀賞價值，還能讓遊客直觀地認識藥材的植株形態」。

「我們與河北農業大學、中國大陸農業大學等多所高校密切合作，將最新科研成果轉化為豐富有趣的研學體驗，今年更引入鐵花粉種植實驗與農業部全草崗位實驗基地。」張小秀表示。雙方形成「院校獲數據、園區得成果」的模式，例如通過組培室保育「八大祁藥」，確保種質保純，技術成熟後推廣至周邊農民

據悉，安國中藥材產業鏈完整，擁有733家種植合作社、13個加工專業村。在種子種苗領域，當地150家固定門店構成了全大陸最大的交易市場，年供應種苗超50萬株。此外，安國現代中藥農業園推行「1+10+100工程」，以園區1萬畝核心基地為起點，輻射安國10萬畝種植區，帶動大陸北部燕山-太行山脈100萬畝標準化種植。

張小秀表示，「我們通過土地租金、園區就業、技術培訓及旅遊帶動四方面助力農民增收。」在鄉村振興的推動下，安國中藥產業蓬勃發展，不僅帶動了當地經濟增長，還為農民提供了更多的就業機會和收入來源。

農民 中藥

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