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陸2024年AI基礎設施 阿里雲市占第一

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
IDC最新報告顯示，2024年全年，大陸AI Iaas（AI基礎設施）市場，阿里雲AI IaaS在大陸市佔率達23%，排名第一。中新社
IDC最新報告顯示，2024年全年，大陸AI Iaas（AI基礎設施）市場，阿里雲AI IaaS在大陸市佔率達23%，排名第一。中新社

國際市調機構IDC最新報告顯示，2024年全年，大陸AI Iaas（AI基礎設施）市場，阿里雲AI IaaS在大陸市佔率達23%，排名第一，華為雲市佔率10%，字節跳動旗下的火山引擎市佔率9%，分別位居二、三位。報告指出，2024年下半年中國大陸生成式AI（GenAI IaaS）市場年增率激增165%，達人民幣87.4億元，首次在整體AI IaaS市場中佔比超過七成。

AI IaaS是以GPU等AI專用晶片為算力支撐的基礎設施，包括以大模型為核心的生成式AI IaaS和傳統的非生成式AI IaaS。隨著大模型加速發展，生成式AI IaaS成為主力。

IDC表示，目前阿里雲依託雲資源規模優勢和PAI及靈駿產品能力，在大模型訓練及大模型推理IaaS市場，均位列第一。IDC預計頭部公司將繼續加大算力投入規模以提升模型通用性能，形成技術和生態主導權。

報告顯示，2024年模型訓練消耗的生成式AI IaaS資源約為模型推理的3.25倍，隨著「爆款」大模型應用的出現，IDC預計AI算力有望在2025年進入「訓推」轉折點，推動AI算力需求從訓練驅動過渡到推理驅動。

IDC認為，推理場景的爆發將為大陸國產算力未來發展帶來更多市場機會，互聯網、運營商、自動駕駛等領域的頭部算力客戶正積極驗證、測試、採購和部署國產算力以嘗試緩解雲端、邊端算力缺口。

阿里巴巴集團新發布2025財年年報顯示，在AI需求帶動下，阿里雲公共雲收入增長加速，AI相關產品收入連續七季實現三位數增長，阿里雲全財年收入突破雙位數增長。截至2025年3月31日，阿里雲已為全球34個地區提供雲計算服務。在年報致股東信中，阿里巴巴集團主席蔡崇信及首席執行官吳泳銘表示，未來十年，最大的增量和變量都是以AI為核心的驅動力帶來的變革。

阿里巴巴集團 推理 市佔率

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