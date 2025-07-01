如何克服卡脖子？華為「超級AI服務器」採昇騰聯動鯤鵬

華為如何突破晶片設備限制長期為外界關注。華為雲官微近日通過一段視頻展示了CloudMatrix 384超節點算力集群的威力，片中展示384顆昇騰NPU（昇騰910C）+192顆鯤鵬CPU全對等互聯，形成一台「超級AI服務器」。該方式也呼應任正非此前受訪提及用疊加和集群等方法，讓計算結果上與最先進水平是相當的。

華為雲在展示視頻中指出，該產品稱具備業界最大單卡推理吞吐量2300Tokens/s；業界最大集群算力16萬卡，萬卡線性度高達95%；雲上確定性運維能40天長穩訓練、10分鐘快速恢復。華為雲並表示，新一代昇騰AI雲服務，是最適合大模型應用的算力服務。

在視頻之外，華為此前曾發布一篇達60頁的論文，提出了他們的下一代AI數據中心架構設計構想Huawei CloudMatrix，以及該構想的第一代產品化的實現CloudMatrix384。

快科技報導，該論文簡言之，便是華為CloudMatrix並非簡單的「堆卡」，而是通過高帶寬全對等互聯（Peer-to-Peer）來設計，這也是CloudMatrix 384硬體架構的一大創新。

傳統的AI集群中，CPU相當於公司領導的角色，NPU等其他硬體更像是下屬，數據傳輸的過程中就需要CPU審批和簽字，效率就會大打折扣。但在CloudMatrix384中，CPU和NPU等硬體則像是一個扁平化管理的團隊，它們之間的地位比較平等，直接通過UB網絡通信直接對話，效率自然就上來了。

華為創始人任正非近期接受大陸官媒人民日報專訪時，提及在受到制裁下，大陸晶片的突破之道，他指出，晶片問題其實沒必要擔心，用疊加和集群等方法，計算結果上與最先進水平是相當的。任正非說，「我們單晶片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單晶片，在結果上也能達到實用狀況。」

任正非認為，中國在中低端晶片上可以有機會，中國數十、上百家晶片公司都很努力。特別是化合物半導體機會更大。矽基晶片，用數學補物理、非摩爾補摩爾，利用集群計算的原理，可以達到滿足現在的需求。