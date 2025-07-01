大陸汽車經銷商陷困境 聯名批車廠違法壓低售價

中國汽車業「內捲」越演越烈之際，4家位於長江三角洲的汽車經銷商商會，昨天聯名呼籲汽車製造廠協助改善經銷商的經營困境。公開信還批評部分車廠變相強制經銷商以低於成本價賣車，已涉嫌違法。

上海、江蘇、浙江、安徽4省市汽車經銷商商會6月30日聯名發出敦請主機廠（汽車整車製造廠）改善長江三角地區汽車經銷商經營困境的公開信。統計顯示，今年第1季，長三角地區的汽車銷量占中國大陸總銷量的25%。

公開信稱，針對當前汽車市場存在的愈演愈烈的內捲式競爭現象，4家商會調查顯示，長三角地區汽車經銷企業普遍面臨庫存升高、市場競爭失序、企業資金鏈斷裂風險加劇等嚴峻挑戰。

公開信並指，部分主機廠變相強制經銷商按照其定價規則，以低於成本的價格銷售新車，已經涉嫌違反中國「反不正當競爭法」。

公開信表示，當前汽車經銷商面臨4大經營困境。其中，庫存係數壓力突破警戒線，資金占用率逼近警戒線。主機廠持續壓庫現象突出，車價倒掛（經銷商進價高於售價）現象普遍。

其次，現金流危機加劇。6月起，長三角地區銀行業陸續暫停汽車貸款業務，導致大量已貸款客戶無法提車，訂單流失嚴重。銀行返利政策驟降（部分降幅達11%），高息高返模式終止後，車價倒掛加劇，經銷商被迫承擔巨額虧損。

公開信還提到，目前汽車銷量斷崖式下滑。由於區域補貼政策差異，消費者觀望情緒濃厚，日均到店客戶量銳減，成交率下降超過30%。

公開信「強烈敦請」各主機廠支持「建立產銷協同機制」，取消「一刀切」銷量目標，根據區域市場容量動態調整批售計畫，允許經銷商自主申報合理庫存上限；停止強制搭售、配件外賣等非理性考核，保障經銷商經營自主權。

公開信並呼籲「建立價格預警機制」，禁止跨區域竄貨與惡意壓價行為，對倒掛車型提供專項補貼；調整批售節奏，協助經銷商清理滯銷庫存，提供置換補貼或金融貼息支持。

4家汽車經銷商商會並表示，希望聯合各汽車主機廠，共同建立「政府引導、行業協同、廠商共建」的新型合作機制，搭建長三角區域協作平台，完善行業自律機制，推動建立「風險共擔、利益共用」的長效合作模式，共同應對行業週期波動，增強長三角地區汽車市場競爭能力。

據陸媒經濟觀察報，在汽車行業無序競爭、市場價格戰不斷、整車廠帳期長等壓力之下，處於行業中下游的汽車經銷商的日子一天比一天艱難，普遍面臨「賣一輛虧一輛」的尷尬境地。

報導指出，「難賺錢」導致很多汽車經銷商選擇退出銷售網路。中國汽車流通協會統計資料顯示，2024年全國汽車4S店退網數量為4419家，4S店規模自2021年以來首次出現負成長。