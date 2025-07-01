陸兩家GPU獨角獸IPO獲受理 搶占輝達晶片供給缺口？

大陸兩家GPU晶片設計企業摩爾線程與沐曦6月30日晚向上海證券交易所遞交A股科創板IPO招股書，兩者計劃籌資共人民幣120億元（下同），正式吹響衝刺上市的號角。

有分析提到，由於輝達A100/H100、A800/H800以及今年特供版H20高端GPU相繼被禁止對大陸出口，客觀上給大陸國產化晶片留出一定市占待補。摩爾線程與沐曦盼藉助美國對先進晶片出口至中國的限制，推動大陸市場對其國產晶片的需求。

鈦媒體App報導，6月30日晚，據上交所官網，沐曦積體電路（上海）股份有限公司科創板首發申請取得受理，擬募資39.04億元（投資總額50億元），保薦機構為華泰聯合證券；摩爾線程智能科技（北京）有限公司首發申請也獲受理，擬募資80億元，保薦機構為中信證券。兩家公司遞交IPO申請，象徵正式啟動上市程序。

界面新聞指，兩家公司除同日發招股書，亦同為2020年成立。據悉，摩爾線程與沐曦均由輝達（Nvidia）、超微（AMD）等國際GPU巨擘前高層創辦。摩爾線程創辦人張建中，曾任輝達全球副總裁兼中國區總經理；沐曦創辦人陳維良曾任AMD多代GPU設計產品線全球總負責人。兩家公司團隊也多來自輝達、AMD、華為海思等晶片設計公司。

摩爾線程與沐曦均專注開發國產GPU產品，意在AI領域與輝達競爭，不過兩者產品路線略有不同。摩爾線程同時做消費級圖形顯示卡GPU與AI運算的GPGPU，旗下共有「蘇堤」、「春曉」、「曲院」、「平湖」四款晶片，主力AI GPU產品為S4000、S5000，消費性顯示卡產品則有S80與S70。沐曦則主要做與AI運算相關的GPGPU，主要用於AI模型推理與訓練，主力產品為曦雲C500、智算推理GPU曦思N100。

然而，科創板日報指出，因研發投入高，兩家公司近三年皆持續虧損。招股書顯示，摩爾線程2024年營收4.38億元，但虧損14.9億元，2023與2022年分別虧16.7億、18.3億元。沐曦2024年營收7.43億元，虧損14億元，前兩年分別虧8.71億與7.77億元。

此外，摩爾線程2023年10月被美國列入「實體清單」，無法與台積電等海外晶圓代工企業合作。沐曦雖然未被制裁，但許多關鍵技術仍依賴進口。

值得注意的是，兩家公司均在招股書中將美國制裁列為業務發展中的重大風險，但同時也指出，這些制裁可能轉化為巨大的市場機會。摩爾線程認為，相關出口管制正加速大陸企業轉向國產解決方案。沐曦則稱，地緣政治因素正促使國內客戶傾向採用本土GPU，有助國產廠商與客戶及供應鏈建立更牢固的合作關係。