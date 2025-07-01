稀土荒 福特執行長「吐苦水」後誇陸電動車遠優於西方

陸媒《觀察者網》指出，美國福特公司執行長法利（Jim Farley）在近日表示，中國大陸的電動車「遠遠優於」西方的。他並說，世界上70%的電動車都是中國大陸製造的，這是讓其最自愧不如且深感敬佩的事。

根據美國商業內幕（Business Insider）報導，法利在當地時間27日於「阿斯本思想節」（Aspen Ideas Festival）的一場座談與《賈伯斯傳》作者艾薩克森（Walter Isaacson）對談，談及大陸電動車市場時表示，在過去的一年裡，他大約去了6、7次的中國大陸。

法利說，這是我所見過最自愧不如的事情。全球有70%的電動車都是中國製造的。「他們擁有非常先進的車載技術。每輛車裡都有華為和小米的技術」，「上車後，你無需配對手機，整個數位生活就能自動同步到車內。」

法利指出，福特無法推出類似的產品功能，部分原因是因為谷歌和蘋果等美國科技巨頭「決定不涉入汽車產業」。此外，大陸的汽車成本和品質都遠遠優於其在西方所看到的一切。

法力強調，「我們正在與中國進行全球競爭，不僅僅是在電動車領域。如果我們在這方面失敗了，福特就沒有未來了。」。

事實上，這並非法利首次公開稱讚中國大陸的競爭對手。去年，法利就曾讚揚過小米，稱其是「產業巨擘，也是比大多數車廠更強大的消費者品牌」。他當時說道，不太喜歡談論競爭對手，但現在其開的是小米的車（小米首款電動車SU7）。他還稱，從上海運了一輛SU7至芝加哥，當時已開了六個月，現在都不想換車。

此前，彭博報導，法利在一場論壇上表示，目前形勢表明，有必要在美國為關鍵汽車零部件建立國內供應鏈。他聲稱，中國新建的稀土磁鐵出口審批程序，放慢了稀土的供應速度。「沒有中國，我們就買不到任何高功率磁鐵」，「由於無法獲得高功率磁鐵，過去三周，我們關閉了一些工廠的生產。」法利還稱，雖然中方正在批准稀土出口許可證，但該公司在獲取稀土材料方面依舊面臨困難。

據了解，今年4月，美國總統川普對大陸加徵高關稅後，陸方迅速出手反制，包括對一系列關鍵礦產和稀土磁鐵實施出口管制。

華爾街日報指出，數據顯示，4月後，西方企業的磁鐵供應量驟減，給全球汽車、國防和電子產品製造商帶來衝擊。5月，對美稀土磁鐵出口年比下降93%。