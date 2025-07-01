陸恢復部分水產進口 日媒：日推進水產品對陸出口手續

在封殺長達2年後，大陸近日宣布有條件恢復日水產品進口。而在消息公布後，日本政府亦於6月30日表示，將加速推進37個道府縣水產品恢復對華出口的手續，「積極看待」此事。鑒於大陸已解除全面暫停進口措施，日方展開行動。

日本共同社指出，日本政府將加速推進水產品對華出口手續，並表示「積極看待」此事。日本農林水產大臣小泉進次郎強調，「為迅速順利地恢復出口，我們將官民一體採取措施。」若能實現出口，則將是自2023年8月以來時隔約2年恢復。維持進口禁令的是宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟和長野。

日本內閣官房副長官青木一彥則強調，對於此次未解禁的宮城、福島等10個都縣水產品，「將強烈要求撤銷進口限制」。他指，海參等產品需求旺盛，「預計對華出口將有一定程度恢復」，同時表示「短期內的恢復程度難以預測」。

報導稱，若要恢復出口，日本國內的水產品企業需要重新申請貿易所需設施的在大陸註冊，日本農林水產省擬呼籲約900處加工和製造設施提交申請。此外，還需要日本官方出具的衛生證明、放射性物質檢測合格證明和產區證明。實際上到開始出口預計仍需要一些時間。

此前，大陸海關總署6月29日發布公告稱，在持續開展針對日本福島核汙染水排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測且結果未見異常，日本政府承諾保障輸華水產品質量安全的前提下，根據大陸食品安全法律法規和世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關原則，為維護消費者合法權益，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品（含食用水生動物）進口。

另，據俄羅斯衛星通訊社報導，2011年3月11日，日本東北部海域發生規模9.0地震並引發特大海嘯。受地震、海嘯雙重影響，福島第一核電站大量放射性物質洩漏。2021年4月13日，日本政府正式決定將福島核汙水經過濾並稀釋後排放入海。根據東京電力公司計劃2023年夏天正式開啟福島核汙水排放，預計排海作業將持續30年。此舉引發國際社會廣泛質疑和反對。

隨後，大陸海關總署於2023年8月24日公告，決定對原產地為日本的水產品採取緊急措施，8月24日（含）起全面暫停進口日本水產品。日本於今年5月透露，雙方就為恢復日本水產品進口啟動具體手續達成一致。

據悉，大陸曾是日本水產品的最大出口目的地，日本一直要求中方恢復進口。據日本農水省透露，包括裝飾品用等在內的水產品對華出口額在暫停前的2022年約為871億日元，占全球的約22%，但2024年僅為約61億日元，跌至約2%。