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亞銀總裁：順應美國關切 削減對中國融資

中央社／ 台北1日電

亞洲開發銀行（ADB）總裁神田真人近日說，亞銀已經非常努力去配合美國的關切，包括削減對中國融資。

法新社6月30日報導，全球發展機構本週齊聚西班牙，出席由聯合國贊助的國際發展融資論壇，為貧困國家提供融資。

美國是亞銀的主要贊助者，但是自總統川普上台後，華府對未來融資發展的投入讓人存疑。

報導說，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4月告訴亞銀總裁神田真人要對停止貸款給中國拿出具體行動。

神田真人表示，借給北京的錢已經急遽減少，從2020年的20億美元腰斬至2024年的10億美元。

6月27日，神田真人在法國受訪時說，「我們（對中國融資）已呈下降趨勢。我不能承諾，但或許這個下降趨勢會持續，有一天可能歸零。」他強調，相關決策最終由亞銀的股東和董事會確定。

神田真人說，美國要求亞銀減少對中國融資並非新議題，在拜登政府時期就是如此，如今再提出相同要求。

美國和日本是亞銀的大股東，資助亞太地區的發展計劃，以提升地區的生活水平，並促進經濟成長。中國、印度和澳洲也是亞銀的重要成員。

神田真人說，亞銀努力在不增加成員國納稅人負擔的情況下提高放款，這一點受到美國在內的多個國家肯定。他並表示自己非常努力去配合美方提出的各個議題。

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