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陸國台辦副主任：大陸始終是台商抵禦風險的可靠後盾

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
潘賢掌6月30日在蘭州發表談話，強調大陸「始終是台商台企抵禦風險的可靠後盾、投資興業的最佳選擇」。（圖／取自大陸國台辦官網）
潘賢掌6月30日在蘭州發表談話，強調大陸「始終是台商台企抵禦風險的可靠後盾、投資興業的最佳選擇」。（圖／取自大陸國台辦官網）

大陸全國台企聯日前在甘肅蘭州舉行第六屆會員代表大會第三次會議，而出席的大陸國台辦副主任潘賢掌強調，大陸是全球第二大經濟體，始終是台商台企抵禦風險的可靠後盾、投資興業的最佳選擇。大陸將持續完善支持大陸台胞台企發展的政策體系。這是美國與中國大陸貿易戰停火即將到期之際，陸方對台商釋出的最新訊號。

據大陸國台辦官網1日消息，6月30日，中共中央台辦、大陸國台辦副主任潘賢掌在甘肅省蘭州市出席全國台企聯第六屆會員代表大會第三次會議並講話。

他指出，「祖國大陸是全球第二大經濟體，經濟基礎雄厚、內生動力強勁、發展優勢明顯，為包括台企在內的各類市場主體紮根發展開闢更廣空間、提供更多機遇，始終是台商台企抵禦風險的可靠後盾、投資興業的最佳選擇」。

潘賢掌提到，大陸將持續完善支持大陸台胞台企發展的政策體系，「著力優化發展環境、加大要素支持、強化服務保障、推動創新發展，助力台商台企更好地分享中國式現代化發展紅利」。

潘賢掌還強調，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同願望。「希望全國台企聯充分發揮聯繫全國台商、地方台協的橋樑紐帶作用，團結廣大台商台胞秉持大義，積極投身兩岸各領域交流交往交融，深化兩岸經濟文化交流合作，堅定守護中華民族共同家園，堅定共創中華民族綿長福祉」。

另據大陸全國台企聯消息，6月29日「台企聯大講堂」第三期在甘肅蘭州開講。活動邀請了蘭州大學經濟學院教授、蘭州大學絲綢之路經濟帶建設研究中心主任姜安印教授，圍繞「一帶一路」與台商發展機遇進行演講。大陸全國台企聯會員300餘人現場參會，線上近6,700人次觀看。

國台辦 台商

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