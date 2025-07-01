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重返擴張區間 財新中國6月製造業PMI回升至50.4

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
由於中美關稅戰暫緩影響逐漸顯現，帶動大陸6月製造業景氣度在5月短暫收縮後重返擴張區間。財新中國製造業採購經理指數（PMI）6月錄得50.4，與4月持平，重回臨界點以上。（新華社資料照片）
由於中美關稅戰暫緩影響逐漸顯現，帶動大陸6月製造業景氣度在5月短暫收縮後重返擴張區間。財新中國製造業採購經理指數（PMI）6月錄得50.4，與4月持平，重回臨界點以上。（新華社資料照片）

中美關稅戰暫緩影響逐漸顯現，傳導至大陸產需兩端，帶動中國大陸6月製造業景氣度在5月短暫收縮後，重返擴張區間。財新中國製造業採購經理指數PMI）6月錄得50.4，與4月持平，重回臨界點以上。分析認為，雖大陸6月製造業活動有所回暖，但在出口前景仍不明朗的情況下，全年製造業走勢仍存在較大不確定性。

據大陸《財新網》1日最新數據，顯示6月財新中國製造業PMI回升至50.4，較5月升2.1個百分點，與4月持平，重回臨界點以上，並高於市場預期的49.3。此前一日，大陸國家統計局公布的6月製造業PMI上升0.2個百分點至49.7，連續兩個月邊際改善，不過，仍低於榮枯線。

另，從財新大陸製造業PMI分項數據看，6月新訂單指數反彈至略高於臨界點水準，其中新出口訂單指數結束此前連續兩個月的下行，在收縮區間明顯反彈。同時，生產指數也重回擴張區間，創近七個月來新高。不過，在三大類商品中，僅中間品類需求重現增長，產量上升幅度亦最大。此外，數據還顯示，6月新訂單增加但產能不足，外需仍低迷，導致積壓業務量指數在兩個月後重新升破臨界點。

儘管生產和需求改善，但不確定性仍讓企業對增加採購相對謹慎，採購量指數在收縮區間降至9個月新低，加之生產加快，原材料庫存指數從擴張區間降至榮枯線，企業更多動用庫存交付訂單，產成品庫存指數降至收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆說，6月製造業供求同步恢復，外需仍承壓，就業繼續收縮，價格依然疲弱，物流略有延遲，採購量有所下降，庫存基本穩定，樂觀情緒減弱。他指，當前外部環境依然嚴峻複雜，不確定因素增多，內需有效需求不足的問題未得到根本扭轉。近期主要宏觀經濟指標出現分化，部分門類消費超預期增長，工業生產和投資增長動能則轉弱，市場主體樂觀預期仍有不足。

此外，新加坡《聯合早報》提到，彭博指出，財新和大陸國家統計局發布的兩項調查，反映中美5月中旬達成為期90天關稅緩解協議後，大陸經濟的首個完整月份表現。「雖（大陸）6月製造業活動有所回暖，但在出口前景仍不明朗的情況下，全年製造業走勢仍存在較大不確定性。」

指數 庫存 PMI

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