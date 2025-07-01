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亞開行：順應美國關切 逐年縮減對陸融資 未來恐歸零

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
亞洲開發銀行（ADB）行長神田真人近日表示，該行已「非常努力」地配合美國的關切，包括削減對華融資。（路透）
亞洲開發銀行（ADB）行長神田真人近日表示，該行已「非常努力」地配合美國的關切，包括削減對華融資。（路透）

中美在各方面的競爭持續不停。面對美國壓力，亞洲開發銀行（ADB）行長神田真人近日表示，該行已「非常努力」地配合美國的關切，包括削減對華融資。他透露，對大陸的貸款已從2020年的20億美元降至2024年的10億美元，未來有可能持續下降甚至降為零，但最終決策仍取決於亞洲開發銀行股東與董事會。

據法新社報導，神田真人此番表態正值全球發展機構在西班牙塞爾維亞參加聯合國主辦的「國際發展融資會議（FfD4）」之際。此次會議聚焦對全球最貧困國家的財政援助，但整體氛圍受美國近年削減對貧困與氣候變遷項目資金支持的影響。

報導稱，美國是亞洲開發銀行等多邊銀行的主要出資國之一，惟自川普（Donald Trump）再次當選美國總統後，外界對華府是否將持續承諾支持發展金融機構產生疑慮。今年4月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾呼籲神田真人，「採取具體行動」來結束對大陸的融資。

神田真人表示，美國對亞銀削減對大陸融資的要求早已存在，「這可能是美國國會中少數能夠跨黨派共識的議題之一。」他補充，美國要求亞開行削減對華融資並非新議題，拜登政府時期也曾提出相同訴求。

神田真人說，亞開行對北京的融資「已顯著減少」，已從2020年的20億美元降至2024年的10億美元。不過，「我不能保證，但或許此下降趨勢將持續，而有一天可能歸零」，他重申相關決定最終由亞開行股東和董事會確定。

神田真人強調，他「非常努力」回應美方關切，並指出該行努力提升貸款能力卻不增加出資國負擔的做法，獲得包括美國在內的捐助方肯定。

據了解，亞開行由總部位於馬尼拉的多邊銀行體系組成，美國和日本是亞開行的大股東，資助亞太地區的發展計劃，以提升地區的生活水平，並促進經濟成長。另，大陸、印度和澳洲亦為該行重要成員。

馬尼拉 財政 美國

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