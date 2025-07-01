損害再發生？ 陸今起續對歐英韓印尼不鏽鋼徵反傾銷稅

大陸商務部6月30日通報，從7月1日起，繼續對歐盟、英國、南韓和印尼的進口不鏽鋼產品徵收反傾銷關稅，稅率與2019年商務部第31號公告所載規定內容保持一致，實施期限為5年。其中，對所有歐盟和英國公司都將面對43%反傾銷關稅，南韓株式會社POSCO反傾銷關稅率為23.1%，其他南韓公司稅率則為103.1%，印尼公司將被徵20.2%反傾銷關稅。

據大陸商務部網站消息，應中國不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板/卷產業申請，大陸商務部2024年7月22日發布公告，對原產於歐盟、英國、韓國和印度尼西亞的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板/卷所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

大陸商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於歐盟、英國、南韓和印尼的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板/卷對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板/卷產業造成的損害可能繼續或再度發生。

依據《中華人民共和國反傾銷條例》規定，大陸商務部根據調查結果向大陸國務院關稅稅則委員會建議繼續實施反傾銷措施。大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議決定，自2025年7月1日起，對原產於歐盟、英國、韓國和印度尼西亞的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板/卷繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年。

公告提到，所有歐盟和英國公司都將面對43%反傾銷關稅，南韓株式會社POSCO反傾銷關稅率為23.1%，其他南韓公司稅率則為103.1%，印尼公司將被徵20.2%反傾銷關稅。

據了解，不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板/卷通常有主要兩種用途，一種是作為冷軋不鏽鋼的原料，經過冷軋工藝處理後製成冷軋不鏽鋼產品；另一種是作為最終產品直接銷售，主要應用於船舶、集裝箱、鐵路、電力、石油、石化等行業。