數字人民幣「碰一碰」 滬地鐵全線通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸央行28日消息，當天數字人民幣「碰一碰」過閘試點擴展至上海軌道交通全線網（含市域線）。

中新社報導，乘客持IC卡、SIM卡、手機Pay等各種形式的數字人民幣硬錢包可在上海地鐵全線網各座車站閘機直接碰一碰快速過閘，進一步提升支付便利化水平，方便入境抵滬旅客交通出行，提升軌道交通支付便利性。

數字人民幣「碰一碰」過閘支持跨機構互聯互通，乘客使用任意一家運營機構開立的數字人民幣硬錢包均可碰一碰乘坐上海地鐵。境外來華人士在口岸、機場、高鐵站、酒店等場所通過數字人民幣自助終端可快速申領數字人民幣硬錢包並充值，因不與使用者身分相關聯，有效保障了境外來華人士的隱私安全。

在公共交通領域，數字人民幣硬錢包「碰一碰」目前已覆蓋包括青島、蘇州、深圳、海南、北京、上海等多個城市和地區的地鐵、公交。後續，中國央行稱，將繼續指導運營機構充分發揮自身技術、資源、場景拓展等優勢，為用戶提供日漸豐富多元的差異化產品和服務。

地鐵 人民幣 上海

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