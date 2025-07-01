陸製造業景氣小升 警報未解 當心「搶出口」和「以舊換新」透支效應

大陸國家統計局昨（30）日公布，6月中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.7，比5月上升0.2，但已連續三個月低於50榮枯線。分析師指出，6月中美經貿關係階段性緩和，加上大陸國內擴內需政策，讓大陸製造業有所恢復；但要警惕「搶出口」和「以舊換新」的透支效應。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，6月製造業PMI升至49.7，在調查的21個行業中有11個位於擴張區間，比上月增加四個，顯示製造業景氣面有所擴大，尤其生產指數和新訂單指數分別為51和50.2，比5月上升0.3和0.4，帶動製造業生產活動加快，市場需求有所改善。

圖／經濟日報提供

香港經濟日報引述分析指出，6月中美經貿關係階段性緩和，加上大陸國內持續落實擴內需各項政策，帶動大陸製造業有所恢復；但經濟發展前景存疑，要警惕「搶出口」和「以舊換新」的透支效應，政策應加大力度「強內」和「穩外」。

中國物流與採購聯合會分析師張立群表示，6月製造業PMI小幅回升，表明一系列增量政策的效果繼續顯現，但PMI指數仍處50榮枯線之下，生產經營活動預期指數仍在下降，反映需求不足的企業占比仍在擴大，市場引導的需求收縮對製造業生產投資的制約仍然突出。

中國物流信息專家文韜分析，預計下半年，在沒有大的外部衝擊的情況下，隨著政策組合的進一步發力，中國製造業將保持穩中有增發展態勢，市場需求適度增長，企業供給平穩增長，市場價格穩定運行，新動能保持較好擴張，帶動中國高質量發展向深向實。

關於下階段製造業PMI走勢，文韜表示，從當前的政策脈絡來看，下半年中國經濟將重點推進「強內」和「穩外」工作，「強內」是繼續落實前期推出的系列政策組合。「穩外」是繼續推進高水準對外開放。