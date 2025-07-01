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精博台商專欄／盤點境外公司控股架構

經濟日報／ 精博國際顧問

英屬維京群島（BVI）於2024年通過《商業公司法》修正案，並自2025年1月1日起正式施行，要求所有BVI公司須於六個月內完成實質受益人資訊申報。然而，在申報期限前一個月，即2025年5月30日，BVI官方公告將申報截止日展延六個月至2026年1月1日。這段延長期間為台商企業提供了寶貴的調整空間，應積極把握機會，全面盤點控股架構，確保合規。

根據新制，BVI公司須主動揭露實質受益人資訊，凡直接或間接持有10%以上股權或控制權之自然人皆納入申報範圍。若受益人資訊有變動，須於30日內完成更新。此外，公司若未如期申報，將無法取得存續證明（Certificate of Good Standing），或可能於證明文件上加註違規紀錄。

本次修法同時強化註冊代理人之審查義務。雖然申報責任在於BVI公司，但制度亦要求註冊代理人負有合理查核責任。從制度設計可見，BVI政府提升資訊透明度與防制洗錢的決心，實質受益人申報已不再是形式作業。

類似的法遵強化措施早於模里西斯施行，當時即有部分台商因未妥善維護控股架構，致使模里西斯公司遭註冊代理人辭任因而失效。由於控股公司多半無活躍資金流，以致部分沒有銀行帳戶，造成過去幾年OBU強化盡職審查時，這批瑕疵問題未浮上檯面。再者，過去台商對境外公司管理較為鬆散，部分企業對於境外公司名下是否持有子公司或孫公司缺乏完整紀錄，導致在決定境外公司終止時，誤以為該公司無重要用途，未能察覺其為控股公司，進而錯誤處置。借鏡模里西斯的經驗，BVI此次強化實質受益人申報，勢將揭露BVI公司潛藏的控股架構瑕疵。

此次展延半年為台商提供一次亡羊補牢的契機，應把握時機全面盤點境外控股架構，逐一確認各層母公司之合規狀況。務必善用這段「修正期」，主動查漏補缺，以避免未來面臨公司失效、資金凍結等重大風險。

諮詢電話（02）8732-9797。

台商 公司法 人資

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