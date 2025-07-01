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人民幣先貶後升 上漲1.8%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

人民幣兌美元即期匯率在今年上半年走出「先貶後升」態勢，累計升值1.82%。針對後續走勢，法人機構分析，人民幣匯率短期將延續低波動，關鍵在於大陸內部政策對沖力度與中美經貿磋商的進展。

澎湃新聞指出，人民幣兌美元即期匯率昨（30）日收盤報7.1656，較前一交易日上漲34個基點。今年上半年人民幣兌美元即期匯率累計升值達1.82%。人民幣對美元中間價小幅升值，今年上半年累計升值0.41%。

今年上半年，人民幣兌美元即期匯率的最低點出現在4月9日，盤中一度跌至7.3506，最高點則出現在6月26日，盤中至高升到7.1565，上半年人民幣兌美元即期匯率的波幅達2.6%。

由於受美國總統川普關稅政策反覆影響，人民幣兌美元匯率年初一度跌至7.35，隨後因日內瓦共識落地、關稅壓力緩解，匯率中樞回落，至6月震盪於7.17至7.21區間，當月人民幣對美元即期匯率升值0.4%，為連續第二個月走強。

中信證券指出，6月以來美元走弱背景下，人民幣匯率呈現「低波＋韌性」，美元兌在岸、離岸人民幣及中間價三者價差明顯收斂。

美國 日內瓦 人民幣

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