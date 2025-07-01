上半年績效公布 港股大漲20% A股差強人意

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

A股與港股上半年收官，A股上半年表現差強人意，滬指累計漲2.76%，而港股上半年表現亮麗，香港恒生指數上半年累計漲20%。

澎湃新聞報導，盤面上，A股昨（30）日高位震盪後走高，滬指收漲0.59%，報3,444.43點，深成指、創業板亦同步上漲。滬深兩市成交總額約人民幣1.49兆元，略低於前一交易日。

國投證券首席策略分析師林榮雄分析，A股上半年韌性較強，其核心原因在於大陸經濟新舊動能轉換的信號不斷增強，大陸經濟各領域湧現出許多「DeepSeek時刻」，除了年初人工智能領域，4月軍工科技和5月新藥領域也迎來「DeepSeek時刻」，相關產品國際認可度明顯提升，投資者信心得到明顯提升。

展望後市，中信證券認為，當前A股估值尚難支撐純粹流動性行情，仍需觀察中美貨幣政策共振。資金正從醫藥、消費轉向科技與金融，紅利股趨緩，結構性機會將貫穿中報季，指數型行情或待至第3季末至第4季。財信證券指出，在基本面與政策未明顯轉折前，反彈已較充分，短期仍以寬幅震盪為主，具高景氣補漲潛力。

國泰海通則表示，2025年A股估值邏輯轉向內部創新與貼現率下降，人民幣預期穩定、制度改革強化投資信心，推動資金持續入市。銀河證券指出，在政策護航與居民資產配置轉向背景下，A股長期向好格局正逐步夯實，估值仍具吸引力，後續需關注情緒修復與外部變數影響。

港股 指數 人民幣

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