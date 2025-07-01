陸大模型生態戰爭 火爆

華為昨（30）日宣布，華為的盤古大模型開源（開放原始碼），這是華為的大模型首度開源。百度也在昨日宣布，文心大模型4.5系列模型開源。顯示大陸大模型生態戰爭升溫。

中新社報導，目前華為的盤古Pro MoE 720億模型權重、基礎推理代碼，已正式上線開源平台，華為邀請全球開發者、企業伙伴及研究人員下載使用。

圖／經濟日報提供

華為表示，此舉是踐行昇騰生態戰略的又一關鍵舉措，推動大模型技術的研究與創新發展，加速推進人工智能在千行百業的應用與價值創造。

在模型能力方面，華為盤古Pro MoE在最新一期業界權威大模型榜單SuperCLUE上交出優異成績，千億參數量以內大模型排行位列大陸國內第一。

達睿諮詢創始人馬繼華表示，華為盤古70億參數的稠密模型是全參數稠密結構，適合通用場景微調，能夠靈活部署在邊緣設備上，盤古Pro MoE 720億模型，採用混合專家架構，在保持推理效率的同時實現接近千億級稠密模型的性能，比較適合高複雜度任務。目前來看，人工智慧領域的技術開放與生態共建非常重要，通過開源能夠迅速形成產業優勢，從而達成領跑，讓人工智慧飛輪效應得以發揮。

百度、騰訊也宣布開源。文心大模型4.5開源系列可在飛槳星河社區、HuggingFace等平台下載部署使用，同時開源模型API服務也可在百度智能雲千帆大模型平台使用；騰訊混元在27日宣布開源首個混合推理MoE模型Hunyuan-A13B。該模型目前已在Github和Huggingface等開源社區上線，同時模型API也在騰訊雲官網正式上線，支持快速接入部署。過去一段時間，大模型開源還是閉源成為業界爭議，但在DeepSeek大模型橫空出世，且其開源特徵之下，帶動業界思路改變，從原本比拼參數規模的「軍備競賽」的閉源轉向「生態戰爭」的開源。

第一財經分析，開源與閉源的邊界可能進一步模糊，做到既開源基礎模型又保留商業版本，形成「開放核心+增值服務」的混合模式可能成為新的商業模式。