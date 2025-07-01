華為手機Pura 80 將上線超級智慧體

華為終端BG董事長余承東透露，華為手機Pura 80系列將在8月上線「AI超級智能體」。屆時，「小藝」（鴻蒙系統AI智慧助手）可通過語音對話，理解用戶意圖並自主完成一系列任務。外界認為，華為該舉不僅是一次AI功能的常規升級，更是構建「以用戶為中心」的智慧生態的關鍵布局。

余承東透過一則演示視頻，正式揭曉其全新AI助手夥伴「小藝幫幫忙」，並宣布其將作為「小藝智能體」核心功能，於8月隨華為Pura 80系列新品首發登場。從余承東的示範影片來看，用戶僅需通過語音指令，便能完成預訂機票、選購手機、在華為視頻中緩存影視內容等一系列複雜任務。整個過程無需手動切換應用或進行繁瑣操作，凸顯其意圖理解與跨應用執行能力的顯著提升。

此前6月20日至22日在松山湖舉行華為開發者大會2025上，華為發布鴻蒙智能體框架（Harmony Agent Framework，HMAF）與《Agent時代，鴻蒙應用生而智能—鴻蒙智能體框架白皮書》。

該框架深度融合華為自研的盤古大模型5.5（參數量高達7180億），賦予小藝前所未有的全局感知與資源調度能力，致力構建具備自主決策和群體協作能力的AI生態體系。