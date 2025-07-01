聽新聞
0:00 / 0:00

華為手機Pura 80 將上線超級智慧體

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為終端BG董事長余承東透露，華為手機Pura 80系列將在8月上線「AI超級智能體」。屆時，「小藝」（鴻蒙系統AI智慧助手）可通過語音對話，理解用戶意圖並自主完成一系列任務。外界認為，華為該舉不僅是一次AI功能的常規升級，更是構建「以用戶為中心」的智慧生態的關鍵布局。

余承東透過一則演示視頻，正式揭曉其全新AI助手夥伴「小藝幫幫忙」，並宣布其將作為「小藝智能體」核心功能，於8月隨華為Pura 80系列新品首發登場。從余承東的示範影片來看，用戶僅需通過語音指令，便能完成預訂機票、選購手機、在華為視頻中緩存影視內容等一系列複雜任務。整個過程無需手動切換應用或進行繁瑣操作，凸顯其意圖理解與跨應用執行能力的顯著提升。

此前6月20日至22日在松山湖舉行華為開發者大會2025上，華為發布鴻蒙智能體框架（Harmony Agent Framework，HMAF）與《Agent時代，鴻蒙應用生而智能—鴻蒙智能體框架白皮書》。

該框架深度融合華為自研的盤古大模型5.5（參數量高達7180億），賦予小藝前所未有的全局感知與資源調度能力，致力構建具備自主決策和群體協作能力的AI生態體系。

鴻蒙系統 語音 余承東

延伸閱讀

日媒：華為遭制裁後投資大陸半導體廠 自建供應鏈

陸國產CPU走出三條路線 加速脫離國外技術及供應鏈

聯發科、華為專利爭訟升溫

【專家之眼】人民日報訪華為創辦人 台灣該安與不安的

相關新聞

陸製造業景氣小升 警報未解 當心「搶出口」和「以舊換新」透支效應

大陸國家統計局昨（30）日公布，6月中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.7，比5月上升0.2，但已連續三個月低於5...

陸大模型生態戰爭 火爆

華為昨（30）日宣布，華為的盤古大模型開源（開放原始碼），這是華為的大模型首度開源。百度也在昨日宣布，文心大模型4.5系...

人民幣先貶後升 上漲1.8%

人民幣兌美元即期匯率在今年上半年走出「先貶後升」態勢，累計升值1.82%。針對後續走勢，法人機構分析，人民幣匯率短期將延...

精博台商專欄／盤點境外公司控股架構

英屬維京群島（BVI）於2024年通過《商業公司法》修正案，並自2025年1月1日起正式施行，要求所有BVI公司須於六個...

陸一線城房市 出現回暖跡象

市調機構中指院公布數據顯示，今年上半年，百強房企銷售總額人民幣1兆8,364.1億元，年減11.8%。其中，6月百強房企...

陸服務業擴張 動能不墜

大陸國家統計局昨（30）日公布，6月非製造業商務活動指數為50.5，比5月上升0.2，顯示非製造業（服務業）總體繼續保持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。